Stellantis al salone Hyvolution di Parigi con le nuove Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumper Hydrogen

Stellantis Pro One, l’entità dedicata ai veicoli commerciali leggeri (LCV) commercializzati dai marchi Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, RAM e Fiat Professional, è presente al salone Hyvolution Paris, l’imperdibile evento sull’idrogeno. Questo spettacolo si tiene alla Porte de Versailles a Parigi, dal 30 gennaio al 1 febbraio.

“L’idrogeno, che è al centro della strategia di elettrificazione dei veicoli commerciali leggeri di Stellantis, fa parte del piano Dare Forward 2030 e contribuisce all’ambizione di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2038. Siamo il primo produttore al mondo a commercializzare una gamma di veicoli elettrici a idrogeno sia per furgoni di medie dimensioni che per furgoni di grande volume. Si tratta di supportare i nostri clienti professionali nella loro transizione energetica offrendo loro una soluzione complementare all’elettrico adattata ai loro usi intensivi grazie al rifornimento in 5 minuti, maggiore autonomia e capacità di carico preservate” ha dichiarato Xavier Peugeot, direttore della Business Unit Stellantis Pro One.

Prima casa automobilistica al mondo a commercializzare una gamma di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno, Stellantis Pro One presenta sul suo stand i nuovi Peugeot e-Expert e Citroën ë-Jumper dotati di cella a combustibile. L’offerta FCEV a idrogeno è rivolta ai professionisti i cui usi intensivi non possono essere coperti dalla tecnologia elettrica a batteria (BEV), come la disponibilità 7/24 (grazie al rifornimento rapido) o l’elevato chilometraggio giornaliero.

I furgoni di medie dimensioni presentano un’autonomia WLTP di oltre 400 chilometri, rifornimento di carburante in 5 minuti e nessun compromesso sul carico utile di una tonnellata. I furgoni di grande volume offrono un’autonomia WLTP di oltre 500 km, rifornimento in 5 minuti e nessun compromesso sul carico utile di 1,3 tonnellate nella versione L4H3.

Peugeot e-Expert Hydrogen, Citroën ë-Jumpy Hydrogen, Opel Vivaro Hydrogen e Fiat Professional e-Scudo Hydrogen sono assemblati sulla linea multienergia del sito di Hordain (Francia) che già produce le versioni elettrica e termica di questi modelli. Questa è la prima fabbrica al mondo a produrre veicoli sulla stessa linea con tre diversi tipi di energia.

Per i furgoni di grandi dimensioni come Peugeot e-Boxer Hydrogen, Citroën ë-Jumper Hydrogen, Opel Movano Hydrogen e Fiat Professional e-Ducato Hydrogen, lo stabilimento polacco di Gliwice è responsabile dell’assemblaggio. L’impegno di Stellantis nella tecnologia dell’idrogeno è testimoniato anche dall’acquisizione di una partecipazione in Symbio, in parti paritarie con Forvia e Michelin. Symbio, leader nella mobilità a idrogeno a zero emissioni, fornirà celle a combustibile prodotte in Francia nella gigafactory di Saint Fons, nella regione di Lione.