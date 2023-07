Stellantis si unisce a Forvia e Michelin in Symbio

Stellantis ha confermato nelle scorse ore di aver completato l’acquisto del 33,3 per cento di Symbio, leader nella mobilità a idrogeno a zero emissioni. Ricordiamo che in questa società Forvia e Michelin sono azionisti alla pari. L’annuncio è un passo significativo nella decarbonizzazione del settore della mobilità e illustra l’eccellenza tecnologica di Symbio nelle innovazioni delle celle a combustibile a idrogeno. L’aggiunta di Stellantis come azionista stimolerà lo sviluppo di Symbio in Europa e negli Stati Uniti.

Stellantis ha acquistato il 33,3% di Symbio e adesso è socia con Michelin

A proposito di questo accordo Stellantis ha dichiarato in un comunicato che l’acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforza la posizione di leadership del gruppo automobilistico di Carlos Tavares nei veicoli alimentati a idrogeno, supportando la produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia, e funge anche da complemento perfetto per il crescente portafoglio di veicoli elettrici a batteria dell’azienda. Stellantis rileva inoltre che la sua partecipazione come azionista promuoverà lo sviluppo di Symbio in tutta Europa e negli Stati Uniti. L’accordo con le altre due società era stato chiuso a maggio e ciascuna ora si dividerà un terzo della quota.

Ricordiamo che Symbio offre una gamma completa di sistemi a idrogeno prevalidati e preintegrati, chiamati “StackPacks”, che soddisfano tutti i requisiti di potenza e durata nella mobilità a zero emissioni. Symbio punta a produrre 50.000 celle a combustibile all’anno entro il 2025 presso un impianto in fase di costruzione a Saint-Fons, vicino a Lione. Symbio si propone di contribuire alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del settore della mobilità, sfruttando le potenzialità dell’idrogeno come fonte di energia rinnovabile e priva di carbonio.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat CHrysler e guidato dal CEO Carlos Tavares.