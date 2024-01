Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport: 460.000 euro per questo esemplare esclusivo

L’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D’Este Coupe rappresenta un vero e proprio gioiello nel mondo delle auto d’epoca. Questo modello, emblema dell’artigianalità e del design italiano, fu introdotto in un’epoca in cui la Carrozzeria Touring era all’apice della sua creatività e innovazione.

Il debutto della 6C 2500 Super Sport avvenne nella primavera del 1949 al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Grazie alla sua inconfondibile architettura Superleggera firmata Touring, la vettura si aggiudicò il Gran Premio Referendum. Questa tecnica costruttiva sfrutta pannelli in alluminio saldati su un telaio di tubi di, diametro, risultando in una struttura leggera ma estremamente resistente.

Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport: un modello del 1950 è stato offerto all’asta da RM Sotheby’s

Le linee della 6C 2500 Super Sport Villa D’Este Coupe sono caratterizzate da curve morbide ma ben definite, con creste pronunciate che mettono in evidenza il flusso dei parafanghi attorno alle ruote, estendendosi verso una coda affusolata. Il tetto, relativamente vicino al corpo macchina, accentua il telaio corto, regalando al modello un aspetto elegante e sportivo.

Il Biscione, in collaborazione con Touring, decise di produrre una serie limitata di queste vetture, originariamente previste in 25 esemplari, ma poi aumentate a 36 per soddisfare la domanda di un pubblico entusiasta e facoltoso. Ogni esemplare, costruito artigianalmente, si distingue per un carattere unico e individuale, rendendo ogni Villa D’Este un pezzo unico nel suo genere.

L’esemplare con numero di telaio 951.891 ha una storia affascinante. È stata proposta all’asta qualche giorno fa da RM Sotheby’s nel corso di un evento tenutosi a Phoenix (Arizona). Alla fine, è stata venduta a 500.000 dollari (460.630,09 euro).

Consegnata nel 1950 ad una concessionaria Alfa Romeo di Lugano, questa vettura ha attraversato vari proprietari, tra cui figure di spicco nel settore della collezione di auto storiche, mantenendo sempre uno standard elevatissimo di conservazione e restauro.

Il restauro, eseguito da Giancarlo Cappa a Milano, ha rispettato l’autenticità del modello, preservando il motore originale e optando per una livrea in Grigio Metallizzato con interni in pelle beige naturale. Questa cura nei dettagli ha permesso alla vettura di mantenersi in condizioni impeccabili, pronta per essere ammirata in concorsi d’eleganza o rally internazionali come la Mille Miglia.

Un’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D’Este Coupe come questa rappresenta non solo un investimento tangibile, ma anche l’opportunità di possedere un pezzo di storia automobilistica. La sua eleganza intramontabile e le sue prestazioni meccaniche la rendono una candidata ideale per eventi prestigiosi come il Villa d’Este Style.