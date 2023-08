Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport: all’asta un esemplare da quasi 600.000 euro

L’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport è stata un’auto che ha segnato una svolta decisiva nella storia del brand di Arese. Nel 1939, la visione di Vittorio Jano – uno dei più grandi progettisti di Alfa Romeo – ha dato vita alla 6C 2500.

Questa vettura simboleggiava sia la fine dell’epoca pre-bellica del brand di Arese che l’inizio dell’era post-bellica. La sua ingegneria e il suo stile si sono evoluti per rispecchiare l’evoluzione dei tempi, facendola diventare l’ultima vera Alfa Romeo costruita a mano.

Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare con carrozzeria Touring

Ma il cuore di questa vettura risiedeva nelle sue prestazioni. Era il primo modello del Biscione adattabile alla strada in grado di raggiungere i 160 km/h di velocità massima. Le sue sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e un motore a tre carburatori che erogava 110 CV di potenza facevano della 6C 2500 Super Sport uno dei modelli più ambiti.

Solo 383 esemplari furono costruiti prima che il produttore milanese facesse il passo verso la produzione di massa.

Il telaio di uno di questi capolavori, identificato con il n°915539, fu completato il 27 dicembre del 1947. Questo particolare esemplare fu vestito con una carrozzeria elegante realizzata da Carrozzeria Touring Superleggera di Milano. Il colore esterno era un sobrio grigio pallido, contrastato da un interno in pelle blu.

Sarà proposta all’asta da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week 2023 e si stima un prezzo di vendita compreso tra 525.000 e 570.000 euro. Le radici di questa Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport risalgono al 13 giugno del 1947, quando fu venduta attraverso una concessionaria RM Sotheby’s di Lisbona.

Ha ricevuto un completo restauro

Il suo primo proprietario e la sua famiglia tennero l’auto per ben 60 anni. Nel 2006, un appassionato tedesco acquistò la 6C 2500. Sotto la sua guida, fu restaurata in ogni dettaglio da esperti come Jürgen Graumann e Bernd Selewsky di BSM Salewsky Motorsport.

Il risultato di tale restauro non passò inosservato. L’auto fece la sua apparizione in numerose esposizioni, conquistando premi e riconoscimenti in vari concorsi d’eleganza, dimostrando l’artigianalità e la perfezione del lavoro svolto.

L’attuale proprietario, che ha acquistato la 6C 2500 Super Sport by Touring nel 2016, ha continuato ad investire nella vettura.