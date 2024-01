Ferrari rinnova la collaborazione con un importante partner

La Scuderia Ferrari ha annunciato il rinnovo della sua partnership con CEVA Logistics, azienda di primo piano nel settore logistico, sottolineando il legame solido e dinamico tra queste due entità di rilievo.

Questo accordo pluriennale conferma il ruolo di CEVA Logistics, parte del Gruppo CMA CGM, nel fornire servizi logistici essenziali per il cavallino rampante, sia nell’ambito della Formula 1 che nelle competizioni GT e nel prestigioso Ferrari Challenge.

Ferrari: si rinnova la collaborazione con CEVA Logistics

Il rapporto consolidato tra il costruttore modenese e CEVA Logistics non è solo un esempio di collaborazione aziendale ma anche una testimonianza della loro dedizione comune verso l’innovazione e la sostenibilità.

Un esempio notevole di questa sinergia si è manifestato nel 2023, quando CEVA Logistics ha introdotto un piano di trasporti rivoluzionario per le gare in Nord America. Utilizzando il trasporto ferroviario, hanno ridotto significativamente l’impatto ambientale, tagliando il 90% delle emissioni di carbonio rispetto al trasporto aereo e del 32% rispetto a quello stradale. Tale iniziativa non solo rispecchia l’impegno ambientale di entrambe le organizzazioni ma anche la loro aspirazione a ridefinire i parametri del possibile nel campo logistico.

Le dichiarazioni di Lorenzo Giorgetti e Olivier Storch

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari, ha enfatizzato l’importanza di questa partnership nel contesto del calendario sempre più globale e intenso della Formula 1. Con 24 gare in programma per la nuova stagione, il bisogno di un partner logistico affidabile e innovativo è più importante che mai. La capacità di CEVA Logistics di rispondere a queste sfide logistiche con precisione e tempestività è un pilastro fondamentale per il successo del produttore modenese in F1.

Olivier Storch, Deputy CEO di CEVA Logistics, ha sottolineato i valori condivisi tra le due entità, come la costante ricerca dell’innovazione e l’attenzione alle soluzioni sostenibili. Il rinnovo della partnership tra la Scuderia Ferrari e CEVA Logistics non è solo un segno di fiducia reciproca ma anche una dichiarazione delle loro ambizioni congiunte di eccellenza e responsabilità ambientale.