Ami Charleston By Biancone è la prima novità per la vettura di Citroen in questo 2024

Dopo aver concluso un eccezionale anno 2023, caratterizzato da iniziative e risultati commerciali significativi, la rivoluzionaria Citroën Ami – 100% ëlectric continua a catturare l’attenzione con il lancio di AMI Charleston By Biancone. Questo modello rappresenta un autentico viaggio nel glorioso passato del marchio reinterpretato in chiave contemporanea e sostenibile.

Ecco la nuova Ami Charleston By Biancone

Il progetto è frutto della creatività e visione imprenditoriale di Massimo Biancone, designer che ha reinterpretato l’oggetto di mobilità francese ispirandosi alla Citroën 2CV Charleston. Questa versione iconica fu presentata nel 1980 al Salone dell’Automobile di Parigi, caratterizzata dalla suggestiva colorazione bicolore Rouge Delage/Noir e da elementi stilistici che richiamano le automobili degli anni Venti e Trenta, come i fari tondi e i massicci passaruota. L’allestimento ottenne un notevole successo, contribuendo a sostenere le vendite della 2CV fino al 1990, quando l’ultimo esemplare uscì dallo stabilimento Citroën a Mangualde, Portogallo. Questo contributo fu determinante nel trasformare la piccola 2CV in un veicolo di culto, simbolo ancora oggi di libertà, fascino francese e avventura.

Le medesime caratteristiche sono presenti nella Citroën Ami – 100% ëlectric, una soluzione di mobilità che interpreta in modo contemporaneo la creatività e l’innovazione del marchio Citroën. Questo veicolo risponde alle nuove esigenze di mobilità e di sostenibilità ambientale, distinguendosi per il suo carattere moderno e il design originale. La Citroën Ami ribalta gli standard con le sue dimensioni ultracompatte, i volumi distintivi, la progettazione simmetrica e un approccio grafico completamente innovativo.

Inoltre, grazie alla sua identità forte e distintiva, il veicolo si presta alla personalizzazione da parte di artisti e designer. Pur mantenendo la sua impronta originaria, la Citroën Ami offre la possibilità di esprimere liberamente la sensibilità e la creatività individuali. Un esempio è il progetto dello stilista italiano Massimo Alba, che nel 2022 ha interpretato la Citroën Ami creando un esemplare unico denominato “Ami by Massimo Alba”. Questa personalizzazione ha espresso il gusto e il carattere dello stilista milanese, segnando l’inizio di un dialogo creativo che potrebbe portare a nuove contaminazioni tra il mondo della mobilità e quello della moda e del design. L’iniziativa ha poi proseguito con “Les AMI de Ro” di Rossana Orlandi, gallerista di Collectible Design e Ambassador della piccola Citroën Ami. Durante la Milano Design Week, sono state presentate cinque Citroën Ami personalizzate da altrettante designer di fama internazionale.

Il designer Massimo Biancone afferma: “L’obiettivo del progetto ‘Ami Charleston’ è stato sin dall’inizio quello di riportare alla luce il gusto per l’eleganza e enfatizzare il comfort di bordo, concetti intrinseci nel DNA del marchio Citroën. Questo viaggio ha coinvolto uno sguardo fresco su un prodotto già esistente, mantenendo salda l’attenzione sulla storia e la cultura del brand, consentendomi di creare una versione in grado di coniugare passato, presente e futuro.”

Attraverso un trattamento specifico, Ami Charleston adotta la tradizionale colorazione lucida Rouge Delage/Noir, mantenendo distinti i due elementi senza comprometterne l’essenza. L’obiettivo è rappresentare il passaggio da un veicolo funzionale a uno esclusivo, confortevole e iconico, preservando intatti gli stilemi distintivi che hanno reso Citroën un marchio riconoscibile a livello globale.

AMI Charleston By Biancone non si limita a essere una reinterpretazione estetica, ma offre un’esperienza di guida che esalta il valore della Citroën Ami, rivolta a una clientela in cerca di un veicolo compatto, elettrico, confortevole e unico per gli spostamenti urbani. Questo si traduce in un abitacolo ancora più raffinato e sofisticato, evidente nei nuovi sedili ergonomici, nei tappetini in gomma, nei pannelli porta, nello specchietto retrovisore centrale e nel tetto in tela apribile. Inoltre, in omaggio alla storia della Citroën 2CV, il designer Biancone ha integrato una tasca porta ombrello dietro il sedile del conducente.

La Ami Charleston by Biancone presenta ulteriori elementi distintivi, tra cui la luce di cortesia sotto la plancia, l’oscuramento dei vetri laterali e del lunotto per garantire maggiore privacy, l’impianto audio Bluetooth e il sistema vivavoce, contribuendo a un’esperienza di guida sicura e confortevole. Tra i dettagli di raffinatezza, spiccano accessori esclusivi, tutti rivestiti in pied-de-poule e pelle, in omaggio alla Citroën 2CV Charleston del 1980: dal disco orario al taccuino con matita, dalla pochette porta documenti allo zaino. Completano le dotazioni di questa versione speciale lo sterzo mono-razza, un chiaro omaggio alla 2CV.