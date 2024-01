Spoticar Direct: lancio delle vendite online nel Regno Unito

Spoticar, la rete di veicoli usati di Vauxhall, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep e Abarth, offre ora “Spoticar Direct” nel Regno Unito. Si tratta di una nuova ed esclusiva gamma di veicoli accessibili direttamente su spoticar.co.uk, che si aggiunge a quelli disponibili attraverso la sua rete nel Regno Unito. I modelli offerti, che saranno continuamente rinnovati e saranno circa 200, provengono dal Corby e rispetterà gli standard molto rigorosi già rigorosamente applicati negli oltre 350 punti vendita della rete del brand di Stellantis.

Spoticar innova ancora una volta offrendo ai propri clienti un servizio online esclusivo: Spoticar Direct

“Spoticar direct” offrirà ai clienti l’accesso diretto ad un’offerta di veicoli più ampia di quella altrimenti disponibile nella loro area geografica. Successivamente ritirerà il suo veicolo presso il punto vendita Spoticar di sua scelta, senza costi di consegna aggiuntivi.

Il percorso del cliente è fondamentale per Spoticar. Durante il loro percorso online, gli acquirenti riceveranno consulenza da un call center per aiutarli nella scelta. Le fasi finali del processo di acquisto, quali il pagamento e la consegna, verranno effettuate presso il punto vendita prescelto dal cliente. Inoltre saranno gli esperti della rete a consegnare il veicolo, un momento cruciale per l’azienda che fa parte del gruppo Stellantis.

“Con ‘Spoticar Direct’, ora possiamo offrire un percorso ‘phygital’ che rende disponibile una gamma ancora più ampia di veicoli usati in tutto il Regno Unito, utilizzando la nostra rete Spoticar. L’innovazione ci consente inoltre di continuare a rafforzare la posizione di leadership di Spoticar”, ha affermato Nicola Dobson, Direttore – Veicoli usati.