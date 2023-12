Stellantis sostiene la crescita di Spoticar con più di 10.000 veicoli ricondizionati a Hordain nel 2023

Le squadre del sito di ricondizionamento Stellantis di Hordain (Hauts-de-France) hanno preparato, il 12 dicembre, la 10.000esima auto usata dell’anno 2023. Questo traguardo simbolico fa di questo luogo, inaugurato nel 2020, un fiore all’occhiello del ricondizionamento dei produttori (OEM) in Francia. Su una superficie di 8.000 m²2 di laboratori, i 90 dipendenti del centro dispongono di strumenti industriali e standard di intervento dettagliati che consentono il trattamento di tutti i motori e tutte le silhouette per privati ​​e professionisti.

Il ricondizionamento dei veicoli svolge un ruolo importante nell’ambizioso obiettivo di Stellantis

Competenze statiche e dinamiche in pista (100 checkpoint complessivi), preparazione meccanica, verniciatura, carrozzeria, preparazione estetica, studio foto/video di alta qualità, ecc. sono tutte attività svolte dai team per preparare i veicoli ai più alti standard delle Spoticar Label, leader nel mercato dei veicoli usati in Europa. Questi veicoli multimarca possono poi essere acquistati in tutta tranquillità online o presso i punti vendita Spoticar.

Questa attività consente di allungare la vita dei veicoli e rientra nelle ambizioni di Stellantis in termini di economia circolare. Con la sua Business Unit dedicata,SUSTAINera Circular Economy, l’azienda ha un approccio a 360° basato sulla strategia 4R: Reman, Repair, Reuse, Recycle (Remanufacture , Riparazione, Riutilizzo, Riciclaggio). Per Stellantis, l’economia circolare gioca un ruolo importante nel raggiungimento dell’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2038. In qualità di leader, Spoticar infrange ancora una volta le regole offrendo un servizio complementare che garantisce un supporto personalizzato al 100% tramite un call center dedicato, dalla scelta del veicolo alla consegna presso il concessionario scelto dal cliente.

È grazie a questo nuovo servizio, Spoticar Direct, che il cliente della 10.000esima vettura lavorata da Hordain ha scelto il Peugeot Partner che gli verrà consegnato nel punto vendita più adatto a loro, a Le Havre. Nel 2024, il centro di ricondizionamento Hordain raddoppierà la sua produzione e sarà in grado di trattare 20.000 veicoli usati in un anno.