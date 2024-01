Fiat Argo e Cronos 2025: in arrivo nuove versioni dei motori Firefly

Fiat si sta preparando per il lancio delle versioni aggiornate di Fiat Argo e Fiat Cronos in Brasile con l’arrivo del model year 2025, in risposta alle nuove normative del Programa Proconve L8.

Quest’ultimo impone limiti più stringenti sulle emissioni di Nmog + Nox (gas organici non metano + ossidi di azoto), riducendoli da 80 mg/km a 50 mg/km nella prima fase (2025-2026), poi a 40 mg/km (2027-2028) e infine a 30 mg/km dal 2029.

Fiat Argo e Cronos 2025: le due vetture riceveranno i motori Firefly ECO più attenti all’ambiente

Per rispondere a queste esigenze, la casa automobilistica torinese sta sviluppando delle versioni aggiornate dei suoi motori Firefly 1.0 e 1.3, con un focus su minori emissioni e maggiore efficienza energetica.

Le nuove varianti di questi due propulsori saranno denominate ECO, indicando la loro conformità ambientale. In particolare, verranno introdotte le versioni ECO 1.0 e Drive ECO 1.0 per Argo 2025 e Cronos 2025.

Il Firefly ECO da 1.3 litri, denominato anche ECO PL8, potrebbe essere adottato nelle versioni Drive e Trekking della Argo e Drive e Precision della Cronos, sebbene ciò non sia stato confermato ufficialmente dal marchio di Stellantis.

Questi aggiornamenti sono in linea con la tendenza globale verso una maggiore sostenibilità e rispetto dell’ambiente. È interessante notare che, mentre il Proconve L7 calcolava le emissioni per unità, il PL8 si basa sulla media della flotta di un costruttore, consentendo a modelli meno inquinanti di compensare quelli con emissioni maggiori. Si tratta di una mossa strategica per il brand di Stellantis, che permette una maggiore flessibilità nel rispettare le normative ambientali senza compromettere la diversità della gamma offerta.

Dal punto di vista estetico, gli ultimi prototipi delle Fiat Cronos 2025 e Fiat Argo 2025 avvistati non mostrano cambiamenti significativi, suggerendo che l’attenzione sia stata principalmente rivolta all’aspetto tecnico e alla sostenibilità.

Ad ogni modo, la presentazione è prevista nel corso del secondo semestre del 2024, segnando un importante passo avanti per il marchio torinese nel mercato brasiliano e nel rispetto degli standard ambientali sempre più rigorosi.