Stellantis risponde a Giorgia Meloni: ‘Oltre il 63% delle auto prodotte in Italia viene esportata all’estero’

Nel recente scambio di dichiarazioni tra Giorgia Meloni e Stellantis, il gruppo automobilistico ha risposto alle nuove critiche del presidente del consiglio. Durante un question time alla Camera, il presidente ha accusato il gruppo guidato da Carlos Tavares di favorire gli interessi francesi, esortando l’azienda a produrre in Italia prodotti di alto livello che possano tenere alto il nome dell’Italia nel mondo. In riposta a queste critiche ricevute dal numero uno del governo, un portavoce del gruppo automobilistico ha specificato che “oltre il 63% delle auto prodotte nelle fabbriche italiane di Stellantis nel corso del 2023 sono stati esportati all’estero, contribuendo in modo significativo alla bilancia commerciale italiana”.

Dopo le critiche di Giorgia Meloni il gruppo Stellantis risponde al Presidente del Consiglio

In aggiunta lo stesso portavoce di Stellantis ha anche ricordato che “Mirafiori, con una produzione di oltre 85.000 unità, ha registrato un tasso di esportazione del 93 per cento. Cassino, con circa 48.800 veicoli, ha segnato un tasso del 75 per cento. Pomigliano, con circa 215.000 unità, ha un tasso di esportazione del 41 per cento. Modena, con circa 1.240 unità, ha raggiunto un tasso del 92 per cento. A Tessa, con circa 230.000 unità, ha un tasso di esportazione dell’85 per cento. Infine, Melfi, con una produzione superiore a 170.120 veicoli, ha un tasso di esportazione del 53 per cento”.

In riposta alle accuse di favorire la Francia, Stellantis ha risposto di essere fortemente impegnata nel nostro paese dove ha investito molti miliardi di euro in miglioramenti per gli stabilimenti e anche in nuove auto. Il gruppo automobilistico ha ricordato che a Melfi nei prossimi anni saranno prodotte nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium, a Cassino nuove auto premium su piattaforma STLA Large tra cui Maserati Grecale Folgore e le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Termoli sarà riconvertita in una fabbrica di batterie, a Pomigliano vengono prodotti Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet e fino al 2026 anche l’attuale Fiat Panda mentre Atessa sarà il centro principale per la produzione di veicoli commerciali del gruppo. Infine a Mirafiori continueranno ad essere prodotte Fiat 500e, Maserati GranTurismo, GranCabrio e Levante. Questo senza dimenticare il Battery Technology Center e lo stabilimento per la produzione di trasmissioni elettriche.