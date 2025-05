Sei dirigenti di Stellantis riconosciute tra le 100 donne leader nel settore auto in Nord America

Sei dirigenti di Stellantis sono state nominate tra le 100 donne leader dell’industria automobilistica nordamericana da Automotive News. Fin dalla sua istituzione nel 2000 e pubblicata ogni cinque anni, questa prestigiosa lista di leadership mette in luce “coloro che prendono decisioni importanti e hanno un’influenza significativa sulle loro aziende”, secondo la pubblicazione.

Tutte le vincitrici di Stellantis saranno celebrate il 19 maggio con una serata di gala presso l’Henry Ford di Dearborn in Michigan

Tra le donne premiate da Stellantis per il 2025 figurano:

Chris Feuell – Amministratore delegato del marchio Chrysler e responsabile di Alfa Romeo Nord America

Barbara Pilarski – Vicepresidente senior, Sviluppo aziendale per le Americhe e il Lavoro

Teresa Thiele – Vicepresidente senior, Programmi di acquisto globali

Linda Trbizan – Vicepresidente senior, Responsabile delle operazioni contabili di gruppo, dei servizi condivisi e della trasformazione finanziaria

Tara Vatcher – Vicepresidente senior, sviluppo di sistemi e piattaforme software

Marlo Vitous – Vicepresidente senior, Acquisti e qualità dei fornitori per il Nord America

“Le donne Stellantis riconosciute come parte di questa prestigiosa categoria sono le migliori nei rispettivi campi, dimostrano la massima integrità e fungono da modelli per la prossima generazione di leader”, ha dichiarato Antonio Filosa, Chief Operating Officer – Americas e Chief Quality Officer di Stellantis. “Queste leader, alcune delle quali erano già presenti in questa ambita lista, incarnano l’impegno di lunga data di Stellantis nello sviluppo di talenti eccezionali. Non potrei essere più orgoglioso di lavorare con queste donne”.

La categoria 2025, che comprende ingegneri, leader della mobilità, dirigenti di produzione e marketing, finanzieri, concessionari e designer, è emersa da un processo di candidatura e valutazione durato mesi, che ha attirato centinaia di candidature da Stati Uniti, Canada e Messico. Saranno presenti in una sezione speciale di Automotive News il 19 maggio. Inoltre, Chris Feuell sarà ospite d’onore durante la conferenza Automotive News Leading Women del 20 maggio.

“Negli ultimi 25 anni, Automotive News ha premiato 442 dirigenti in sei liste di donne leader”, ha dichiarato Mary Beth Vander Schaaf, Senior Director of Editorial Operations di Automotive News. “Il gruppo di quest’anno delle donne leader comprende 24 presidenti e CEO e nove altri dirigenti di alto livello; il primo gruppo, nel 2000, contava 14 presidenti e CEO e cinque altri dirigenti di alto livello. Le talentuose e influenti dirigenti presenti in questa lista sono in prima linea tra migliaia di donne di successo nel settore automobilistico”. Tutte le vincitrici, comprese le dirigenti di Stellantis, saranno celebrate il 19 maggio con una serata di gala presso l’Henry Ford di Dearborn, Michigan, organizzata da Automotive News.