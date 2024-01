Tavares in visita ad Atessa conferma che la fabbrica è fondamentale per Stellantis

Oggi visita del CEO di Stellantis Carlos Tavares nella fabbrica di Atessa. Il numero uno del gruppo automobilistico è stato accompagnato dal responsabile della business unit veicoli commerciali, Jean-Philippe Imparato.

Carlos Tavares in visita allo stabilimento di Atessa ha ribadito la centralità di questa fabbrica per Stellantis

“Negli ultimi anni, abbiamo visto una crescita dei nostri standard qualitativi di sette volte in questa sede. Grazie agli sforzi straordinari dei nostri dipendenti, il futuro appare estremamente promettente. Ogni volta che si eleva la qualità, il futuro si presenta sempre luminoso. Rivolgo i miei complimenti a tutti i lavoratori dello stabilimento di Atessa” ha detto Carlos Tavares che ha ribadito questi complimenti più volte durante la conferenza stampa confermando la centralità di questa fabbrica nei piani del suo gruppo per il futuro.

Jean Philippe Imparato, responsabile della business unit veicoli commerciali, ha annunciato che “tra meno di quattro settimane avremo il lancio della nuova gamma che sarà disponibile in 75 Paesi”. Carlos Tavares ha aggiunto: “Per rimanere competitiva, Atessa deve affrontare due sfide principali: oltre l’85 per cento delle nostre esportazioni ha come destinazione altri paesi, quindi dobbiamo concentrarci sulle esportazioni.

Questo implica la necessità di un efficiente collegamento ferroviario per consentire ai nostri furgoni di partire da Atessa e raggiungere altre nazioni attraverso il Mediterraneo. Inoltre, il costo dell’energia in Italia non è attualmente competitivo, e pertanto è essenziale ridurne il costo. Affrontando queste sfide, possiamo assicurarci un futuro positivo. La gigafactory di Termoli rappresenta un’importante opportunità, e ci sarà sicuramente sinergia tra Termoli e Atessa”.

Ricordiamo che nel mercato italiano dei veicoli commerciali 100% elettrici nel 2023, Stellantis ha raggiunto la leadership con una quota di mercato del 47,5 per cento. Opel ha ottenuto il miglior risultato tra i marchi con una quota del 22,1 per cento, seguita da Fiat Professional, Citroen e Peugeot con quote rispettivamente dell’11,9 per cento, del 6,9 per cento e del 6,5 per cento. A livello europeo, Stellantis ha registrato una crescita rispetto al 2022, conquistando un posto sul podio delle vendite con una quota di mercato del 38,6 per cento.

Infine, lo stabilimento di Atessa è l’unico sito Stellantis al mondo che produce e fornisce la base per i veicoli ricreazionali, in cui il marchio Fiat Professional è uno dei leader in Europa con una quota di mercato del 30 per cento.