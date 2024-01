Stellantis: al via i lavori per la gigafactory di Termoli

Iniziano i lavori per la costruzione della gigafactory di Termoli, un investimento di grande importanza per Acc – Automotive Cells Company jv di cui fa parte anche Stellantis. Questo progetto riveste una strategia fondamentale poiché permetterà di rispondere alla crescente richiesta di batterie ad alte prestazioni e sostenibili destinate ai veicoli elettrici. Inoltre, si prevede che l’iniziativa genererà significativi impatti economici e sociali nella regione Molise e in tutta Italia, con un investimento complessivo superiore a 2 miliardi di euro e la creazione di almeno 1.800 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Nell’ex stabilimento Stellantis, la joint venture ACC produrrà batterie per veicoli elettrici

Acc esprime il proprio commento sull’incontro del 15 gennaio sulla pagina Linkedin del gruppo, durante il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato una delegazione dell’azienda. La delegazione era guidata dall’amministratore delegato Yann Vincent. Acc è la joint venture formata da Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, incaricata di realizzare tre gigafactory in Europa. La prima di queste è stata già inaugurata in Francia, mentre la seconda è prevista in Germania. La terza gigafactory sarà situata in Italia, precisamente presso l’impianto esistente di Stellantis a Termoli.

Durante l’incontro con il Ministro, sono state affrontate le tematiche riguardanti “l’avanzamento e le potenzialità del nostro progetto Termoli Gigafactory, destinato a diventare uno degli impianti di produzione di batterie più grandi e avanzati in Europa”. Acc sottolinea che il sostegno da parte del Ministro non è mai venuto meno, e inoltre, il Ministro ha ribadito il suo impegno a contribuire al successo e alla futura competitività della gigafactory italiana, specialmente ora che i lavori di costruzione sono ufficialmente in corso.

Acc esprime entusiasmo per l’inizio imminente dei lavori di costruzione dell’eccezionale impianto, prevedendo di avviare la produzione nel 2026. La gigafactory di Termoli sarà fondamentale per Acc e il suo impegno nel fornire batterie innovative e sostenibili per la mobilità del futuro. La nota conclude sottolineando l’importanza del sostegno significativo da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) in Italia, un supporto che viene apprezzato e considerato essenziale per il successo del progetto.