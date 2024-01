Stellantis ha svelato i suoi progetti e modelli eccezionali per il 2024 con House of Innovation a Bruxelles

Stellantis Belux, nota per il suo portafoglio unico di marchi iconici e innovativi, ha accolto ieri la stampa e il B2B al suo salone automobilistico multimarca, chiamato “House of Innovation”. Questa iniziativa, implementata in assenza del Motor Show di Bruxelles, ha segnato un inizio energico per il tradizionale periodo di esposizione e ha fornito una piattaforma per svelare le ultime innovazioni, concept car e la direzione futura dei marchi Stellantis.

A Bruxelles Stellantis ha svelato le sue novità per il 2024 nella sua House of Innovation

I visitatori hanno goduto di un programma dinamico durante tutta la giornata, con un’introduzione stimolante di Florian Kraft, CEO di Stellantis Belux, seguita da presentazioni del marchio e workshop interattivi. “Questo evento simboleggia il nostro continuo impegno per l’innovazione e il progresso nel mondo automobilistico. Siamo lieti di condividere i nostri ultimi sviluppi e la nostra visione del futuro con la stampa e i nostri stimati clienti e partner”, afferma Florian Kraft, amministratore delegato di Stellantis Belux.

L’evento organizzato da Stellantis, svoltosi a Bruxelles, ha permesso non solo di ammirare le 36 vetture esposte, tra gli ultimi modelli, concept car e dream car, ma anche di incontrare manager internazionali di diversi brand. Tra questi, Eric Laforge (direttore di Jeep Europa), Antonella Bruno (direttore di Peugeot Europa allargata), Eligio Catarinella (direttore marketing e comunicazione di Alfa Romeo) e Charles Henri Fuster (direttore marketing e comunicazione di Lancia).

Tra i modelli presentati ci sono la nuova Citroën ë-C3, la nuova Peugeot E-3008, la nuova Fiat 600 La Prima, le Jeep Avenger, la Jeep Wrangler MY2024, la Opel Experimental (concept car), l’Alfa Romeo 33 Stradale, la monoposto di DS Automobiles di Formula E per la stagione 2024 e la Concept Car Lancia Pu+Ra HPE che come sappiamo ha fatto il suo debutto lo scorso mese di aprile.