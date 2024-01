Fiat 500 Elettrica: ecco come è andato il 2023 in Europa della city car

L’industria automobilistica sta vivendo un’evoluzione significativa con l’avvento dei veicoli elettrici e nel cuore di questa rivoluzione si posiziona la Fiat 500 Elettrica, che sta definendo nuovi standard nel segmento delle city car elettriche.

Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO Global di Stellantis, ha sottolineato il ruolo cruciale della 500 Elettrica nel panorama EV, enfatizzando il suo successo costante nel mercato europeo. “Fiat 500e ha confermato ancora una volta il suo successo, conquistando il segmento delle city car elettriche in Europa per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Francois.

Fiat 500 Elettrica: oltre 185.000 unità vendute a livello globale dal suo lancio

Questa vettura non è solo un simbolo di innovazione e transizione green, ma rappresenta anche un esempio emblematico del design e dell’ingegneria italiani, con oltre 185.000 unità immatricolate a livello globale dal suo lancio.

Il successo della vettura a zero emissioni è sottolineato da dati di vendita. Essendo stata la city car elettrica più venduta in Europa dal suo debutto nel 2020, la Fiat 500 Elettrica ha dominato il segmento A+B dei BEV con una quota di mercato del 14,7% nel 2023, nonostante un calo generale del segmento. Inoltre, ha registrato vendite quasi di 65.000 unità in Europa, confermandosi leader nei mercati chiave come Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria.

Oltre a dominare il segmento delle city car elettriche, la 500e si è affermata come una delle principali scelte nel mercato totale dei veicoli elettrici a batteria, conquistando posizioni di rilievo in Italia, Germania, Francia e Spagna.

Il successo del modello riflette non solo l’eccellenza del design e della produzione italiana, ma anche la crescente sensibilità ambientale e la preferenza per veicoli sostenibili tra i consumatori europei.

L’espansione della gamma con l’introduzione di modelli come la Topolino e la nuova 600e evidenzia l’impegno del marchio di Stellantis nell’elettrificazione. Queste novità allargano l’offerta elettrica dello storico brand di Torino, dimostrando una strategia aziendale attenta e proattiva verso le esigenze di un mercato in rapida evoluzione e una clientela sempre più consapevole delle questioni ambientali.

Insomma, la Fiat 500 Elettrica si sta affermando non solo come un leader nel segmento delle city car elettriche, ma anche come un pilastro nel percorso di transizione verso la mobilità sostenibile.