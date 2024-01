Stellantis Gliwice avvia la produzione di veicoli per le consegne di grandi dimensioni totalmente elettrici

La fabbrica di veicoli commerciali di Gliwice, facente parte della Business Unit Stellantis Commercial Vehicles, ha avviato la produzione di veicoli commerciali di grandi dimensioni totalmente elettrici, contribuendo all’ampia iniziativa globale Stellantis Pro One nel settore dei veicoli commerciali. Al termine di questa fase, Stellantis, con impianti a Gliwice e Tychy, si posiziona come il principale e unico produttore seriale di veicoli completamente elettrici, sia per autovetture che per veicoli commerciali, in Polonia.

Fiat E-Ducato è il primo grande VAN completamente elettrico prodotto in serie nello stabilimento di Gliwice

Il primo veicolo per le consegne completamente elettrico a uscire dalla linea di produzione dello stabilimento è il Fiat e-Ducato, fiore all’occhiello del marchio Fiat Professional con una lunga storia di tecnologie innovative, sostenibili ed efficienti, ha iniziato la produzione presso lo stabilimento di Gliwice. Con questa fase, Fiat Professional si affianca agli altri marchi, tra cui Citroën, Opel, Peugeot e Vauxhall, nel portafoglio della fabbrica, che ora ospita cinque dei sei marchi presentati nell’ambito dell’offensiva Pro One di Stellantis alla fine del 2023. Stellantis, leader incontrastato nel mercato dei veicoli commerciali, mira a massimizzare il suo potenziale, attualmente rappresentante un terzo dei ricavi netti dell’azienda.

Tra le più significative novità nel panorama dei veicoli commerciali di grandi dimensioni presentate da Stellantis spicca la batteria da 110 kWh, che offre un’autonomia leader nella sua categoria, raggiungendo fino a 420 km. Il sistema di propulsione innovativo include una nuova unità motrice in grado di erogare fino a 200 kW di potenza (equivalenti a 270 CV) e una coppia di 410 Nm. Le funzionalità di ricarica sono completamente rivisitate, con due caricabatterie standard: il primo con una capacità di 11 kW per la ricarica rapida in corrente alternata (CA), mentre il secondo offre una potenza fino a 150 kW per la ricarica in corrente continua (CC), consentendo un rapido rifornimento della batteria in soli 55 minuti.

Il nuovo E-Ducato presenta un motore estremamente efficiente e offre tre modalità di guida: Eco, Normale e Power. Queste modalità, configurabili dal guidatore, assicurano un equilibrio ottimale tra prestazioni e autonomia, consentendo accelerazioni e velocità massime variabili in base alla modalità di guida selezionata. Nonostante l’elettrificazione, il Ducato mantiene una capacità di carico fino a 17 m³ e una portata massima di 1.500 kg, oltre a integrare una gamma completa di nuovi sistemi ADAS.

Negli ultimi due anni, la fabbrica polacca di Stellantis a Gliwice ha subito una trasformazione significativa, diventando un centro per la produzione di veicoli commerciali completamente elettrici e un centro dedicato alla creazione di software per i veicoli definiti dal software. Questa doppia funzione è portata avanti dalla grande fabbrica di veicoli commerciali e dal Software Experience Center (SWX).

La produzione del Fiat e-Ducato avviene in un nuovo stabilimento, che vanta l’impiego di uno dei robot industriali più grandi d’Europa, tecnologie di verniciatura a risparmio energetico, processi di qualità altamente efficienti e una moderna pista di prova ad alta velocità.