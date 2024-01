Stellantis si conferma leader nel segmento dei veicoli ricreazionali in Germania

La tendenza verso i veicoli ricreazionali è ininterrotta e Stellantis continua a trarne grandi benefici: con oltre 33.800 camper immatricolati, il cui veicolo base è dei marchi Citroën, Fiat, Opel e Peugeot. L’azienda continuerà a mantenere la sua posizione di leader in questo importante segmento di mercato in Germania nel 2023.

Con oltre 20.000 veicoli, il marchio Fiat Professional resta nettamente al primo posto con il Ducato. Il marchio Peugeot ha registrato la crescita maggiore lo scorso anno, aumentando il suo volume del 72 per cento rispetto all’anno precedente. “Continuiamo a essere chiaramente il numero uno nel settore dei veicoli ricreazionali. I nostri marchi hanno la gamma di prodotti meglio strutturata e più flessibile in termini di dimensioni, caratteristiche e azionamenti e quindi offrono molto ai nostri clienti. I marchi Stellantis sono stati un partner unico nel mondo del caravanning fin dai primi anni ’80”, afferma il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski.

Stellantis presenta attualmente uno dei suoi punti di forza nel segmento del caravanning in una delle fiere europee per il tempo libero e i viaggi, la CMT di Stoccarda (fino al 21 gennaio 2024): la nuova Citroën Holiday . Qui sarà possibile vedere per la prima volta il nuovo camper con doppio angolo del marchio, che sarà ordinabile a partire dalla primavera.

Stellantis non solo ha raggiunto la prima posizione in Germania per i veicoli ricreazionali, ma da settembre 2023 è anche leader di mercato assoluto sul mercato tedesco dei veicoli commerciali leggeri. Per la quarta volta consecutiva, quasi un veicolo commerciale leggero di nuova immatricolazione su quattro proviene dalla business unit Stellantis Pro One di recente fondazione. Dunque per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e guidato da Carlos Tavares, dalla Germania arrivano ancora buone notizie.