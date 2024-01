Maserati: ecco chi è il nuovo Chief Marketing Officer

L’ingresso di Giovanni Perosino nel team di Maserati segna un’importante svolta strategica per il costruttore modenese. La nomina di Perosino a Global Chief Marketing Officer introduce nel team di leadership un professionista dal background consolidato nel settore automobilistico, in particolare nel segmento delle vetture di lusso e sportive ad alte prestazioni.

La carriera di Perosino è segnata da una traiettoria ascendente nel mondo automotive. La sua esperienza prende il via con Lancia nel 2001, dove ha assunto il ruolo di direttore della comunicazione.

Maserati: Giovanni Perosino è il nuovo Global Chief Marketing Officer

Da lì, il suo percorso si snoda attraverso incarichi di crescente responsabilità all’interno del Gruppo Fiat, culminando nella posizione di Group Vice-President of Marketing Communications sotto la guida di Sergio Marchionne.

Il suo passaggio a Volkswagen e Audi tra il 2010 e il 2019 è caratterizzato da ruoli direzionali nel marketing, dove ha lasciato un’impronta significativa attraverso il lancio di modelli di successo, campagne pubblicitarie innovative e strategie di comunicazione incisive. In questo periodo, Giovanni Perosino ha anche coordinato gruppi di lavoro a livello globale, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del brand.

Come Chief Commercial Officer di Lamborghini, Perosino ha guidato un team di oltre 200 professionisti del reparto Sales & Marketing, giocando un ruolo molto importante nello sviluppo globale delle vendite, dei servizi post-vendita, del settore delle auto usate, dei servizi finanziari, delle auto storiche, dei servizi di mobilità, del CRM premium e del retail.

La sua esperienza recente come Chief Marketing Officer di ITA Airways ha ulteriormente arricchito il suo profilo professionale prima di approdare nel marchio modenese. Sotto la guida di Davide Grasso – CEO di Maserati, Perosino assume ora un ruolo fondamentale nel definire le strategie di marketing e comunicazione della casa automobilistica, in un periodo chiave per il marchio nel contesto della mobilità moderna e futura.

Le parole di Davide Grasso e Giovanni Perosino

Le parole di Grasso sottolineano l’importanza di questa mossa: “Siamo felici di dare il benvenuto a Giovanni Perosino nella famiglia Maserati. Sono certo che la sua solida esperienza in questo settore porterà un valido contributo all’azienda, in linea con il raggiungimento dei nostri obiettivi in questo rilevante e strategico momento storico per il marchio”.

Commentando il suo nuovo ruolo, il nuovo CMO ha espresso entusiasmo e determinazione: “Dopo una pausa professionale di qualche anno dal mondo automotive, sono felice di tornare in un contesto che mi ha insegnato molto in passato e che sono certo ha ancora molto da darmi. Questa nuova sfida come Chief Marketing Officer per Maserati, portacolori del Made in Italy più esclusivo su quattro ruote, è un’occasione unica per entrare in contatto con un marchio che non solo ha fatto la storia dell’industria automobilistica globale, ma che è oggi tra i protagonisti della mobilità del futuro”.