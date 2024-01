Stellantis: un suo marchio collabora con Ryze per sviluppare soluzioni di ricarica dell’idrogeno

Il marchio di Stellantis Vauxhall sta collaborando con la società britannica Ryze Hydrogen per sviluppare soluzioni di infrastrutture di ricarica dell’idrogeno per gli operatori di flotte, consentendo alle aziende di utilizzare veicoli a idrogeno e rifornirli di carburante in loco o presso un impianto di rifornimento situato.

Vauxhall collabora con Ryze Hydrogen per sviluppare soluzioni di ricarica dell’idrogeno per i clienti aziendali

La partnership di Vauxhall con Ryze fa parte della più ampia strategia sull’idrogeno del marchio, che favorirà lo sviluppo di un’infrastruttura di rifornimento di idrogeno diffusa e praticabile per le aziende che gestiscono flotte in tutto il Regno Unito.

L’annuncio della partnership arriva prima dell’inizio delle prove di valutazione della flotta di Vauxhall Vivaro Hydrogen nel Regno Unito nel 2024. Più avanti nel 2024, verranno aperti gli ordini per la versione a idrogeno del Movano, il più grande veicolo commerciale leggero (LCV) di Vauxhall, prima delle prime consegne ai clienti in 2025.

La Vauxhall Movano Hydrogen offre la soluzione perfetta per i conducenti che desiderano percorrere lunghe distanze senza emissioni di emissioni con un’autonomia fino a 311 miglia (WLTP) e può essere rifornita di idrogeno in soli cinque minuti circa.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Ryze per sviluppare soluzioni di rifornimento di idrogeno per i clienti in tutto il paese. L’anno prossimo, il nostro nuovo Movano Hydrogen sarà disponibile su ordinazione per flotte e clienti aziendali, offrendo un nuovo veicolo pratico, a lungo raggio e a emissioni zero. Con l’aiuto di aziende come Ryze, gli automobilisti potranno aggiungere furgoni a idrogeno alla propria flotta senza problemi e con opzioni di ricarica accessibili in luoghi convenienti”.

Mark Gilks, Head of Business Development ​​Mobility di Ryze, ha dichiarato: “Vauxhall sta facendo dell’idrogeno una componente chiave della sua strategia net zero. Ryze è in prima linea nella produzione e fornitura di idrogeno verde e siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con Vauxhall e i suoi clienti su soluzioni su misura per le loro ambizioni di zero emissioni nette.

“Ogni azienda è diversa e mentre alcune potrebbero volere un proprio impianto di rifornimento presso il proprio deposito, altre potrebbero cercare una soluzione di co-ubicazione, ed è qui che entra in gioco la nostra esperienza.”

I veicoli commerciali leggeri a idrogeno offrono un’efficace soluzione a emissioni zero senza compromessi in termini di capacità di carico utile o tempi di rifornimento. I furgoni di grandi dimensioni come il Vauxhall Movano operano principalmente da un deposito all’altro. La partnership di Vauxhall con Ryze fornisce soluzioni di ricarica per gli operatori di flotte aziendali che richiedono le proprie stazioni di rifornimento di idrogeno.

Ryze Hydrogen è una società britannica che gestisce infrastrutture di distribuzione dell’idrogeno a prezzi accessibili per veicoli commerciali. Ryze è già coinvolta in una serie di progetti, tra cui un impianto di produzione ed erogazione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, con relativi impianti di rifornimento di idrogeno a Bradford.