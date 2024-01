Fiat presenta al Summer Car Show la nuova Pulse Abarth

Fiat, sarà presente al Summer Car Show in Argentina dove nel suo stand esporrà i modelli: Pulse Abarth, Pulse, Cronos, Toro e in anteprima la Fastback.

Pulse Abarth: Il nuovo lancio del marchio, è il primo SUV Abarth sviluppato e prodotto in America Latina, il Pulse si caratterizza per il suo design sportivo, il potente motore TURBO 270 e si distingue per le sue prestazioni, raggiungendo i 100 km/h in 8 secondi . Inoltre, integra la tecnologia avanzata di assistenza alla guida (ADAS).

Fiat è presente al “Summer Car Show” fino al 18 febbraio presso il New Car Theme Park con Pulse Abarth, Pulse, Cronos, Toro e Fastback

Pulse: Il SUV Pulse si distingue per design, prestazioni e tecnologia. Dotato di airbag, controllo di stabilità e assistenza alla partenza in salita, il Pulse fonde stile e funzionalità in un unico pacchetto attraente.

Cronos: La berlina leader del mercato, prodotta nello stabilimento Stellantis di Córdoba, è da tre anni il veicolo più scelto dagli argentini. Offre funzionalità di sicurezza come stabilità e controllo della trazione, ABS, assistenza alla partenza in salita e airbag.

Toro: il pick-up compatto, che si distingue per design accattivante, prestazioni efficienti, connettività avanzata e tecnologia di sicurezza. Quest’anno si rinnova con un modello che include sottili modifiche estetiche, soprattutto nella griglia anteriore, con opzioni di design distintive per ciascuna versione. La gamma si compone di cinque versioni, come Freedom, Volcano e Ultra, ciascuna con dettagli specifici che ne rafforzano l’identità.

Fastback: il primo SUV Coupé di Fiat, pensato per gli amanti della velocità. L’Abarth Fastback si distingue per il potente motore Turbo 270, prestazioni impressionanti e dotazioni esclusive. Il design riflette l’eredità italiana, con accenti rossi, specchietti neri, emblemi Abarth e un tocco distintivo dello scorpione. Dotata di tecnologie avanzate, come lo schermo multimediale da 10,1 pollici e i sistemi ADAS, l’Abarth Fastback offre un’esperienza unica per gli appassionati di guida sportiva.

Test drive: Sarà possibile richiedere il proprio test drive su https://summercarshow.com.ar e scegliere la marca, il veicolo, il giorno e l’orario tra le 16:00 e le 20:00 tutti i giorni. MUSICA DAL VIVO : ogni sabato un artista suonerà dal vivo e intratterrà il Summer Car Show dalle 20:30. L’ingresso è gratuito (soggetto alla capacità del parco). I clienti dei marchi Stellantis potranno accedere (con spazio limitato) ad uno spazio VIP vicino al palco, riservando il proprio posto insieme a quello di un accompagnatore dal sito nella sezione recital.