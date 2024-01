Alfa Romeo Giulietta Sprint e Alfetta GT: due nuovi loghi per festeggiare l’anniversario

Alfa Romeo inizia il 2024 celebrando due anniversari di grande rilevanza. Quest’anno segna il 70º anniversario della presentazione della Giulietta Sprint nel 1954 e il 50º anniversario dell’Alfetta GT del 1974. Entrambi sono modelli molto amati e di grande successo commerciale che, ognuno a suo modo, rappresenta due epoche memorabili e momenti straordinari nella storia dell’automobilismo italiano.

Il Centro Stile Alfa Romeo rende omaggio a Giulietta Sprint e Alfetta GT creando due loghi ufficiali

In onore di queste occasioni speciali, il Centro Stile Alfa Romeo ha creato due nuovi loghi, appositamente presentati all’inizio dell’anno. Questi loghi sono progettati per accompagnare gli eventi del club e del marchio per tutto il 2024, diventando simboli dell’omaggio che gli appassionati di Alfa Romeo renderanno a due vetture che hanno conquistato il loro giusto posto nell’immaginario collettivo come icone di bellezza funzionale e nobiltà sportiva italiana.

I due loghi, caratterizzati da linee minimaliste ed eleganti, riflettono gli elementi distintivi delle due vetture, arricchiti dalla loro firma stilistica, riprodotta nello stesso carattere presente sulla carrozzeria. Le date delle celebrazioni completano questo omaggio. Il Centro Stile Alfa Romeo offre entrambi gli stemmi in una gamma di soluzioni cromatiche per garantirne la massima versatilità in diverse applicazioni, diventando così i simboli ufficiali del “made at Alfa Romeo Centro Stile”.

Il Museo Alfa Romeo di Arese ha organizzato due eventi significativi per celebrare gli importanti anniversari. Nel contesto di Backstage, un ciclo di conferenze avviato nel 2018 per esplorare la storia dell’Alfa Romeo attraverso materiali inediti provenienti dal Centro Documentazione e testimonianze di figure chiave come storici, progettisti, collaudatori e meccanici coinvolti attivamente o coinvolti nella comprensione di specifici modelli o progetti, sono previste due sessioni. Il 5 maggio sarà dedicato all’Alfetta GT, mentre il 2 giugno sarà il turno della Giulietta. Le conferenze si terranno nella Sala Giulia del Museo e saranno precedute da una sfilata aperta ai possessori del modello Alfa Romeo specifico in programma.

Il programma completo delle conferenze Backstage sarà presto disponibile su museoalfaromeo.com. Inoltre, il terzo Tribe Days rappresenterà l’apice delle celebrazioni. Questo evento unico è rivolto a tutti gli appassionati delle quattro ruote, compresi i tifosi Alfisti e non solo, club, collezionisti, appassionati e curiosi, tutti uniti dalla passione per il marchio.