Ram presenta il nuovissimo ProMaster EV

Ram ha presentato oggi il nuovo furgone elettrico Ram ProMaster EV con un’autonomia fino a 261 chilometri nella guida cittadina. Il nuovo Ram ProMaster EV è il primo veicolo completamente elettrificato disponibile del marchio e rappresenta il passo successivo nel viaggio del marchio Ram per offrire sul mercato le migliori opzioni del settore. Il modello sarà disponibile in due configurazioni specifiche per la missione, incluso il modello di consegna e due modelli di carico. Il modello cargo sarà disponibile in due configurazioni, inclusa una lunghezza di carico di 12 piedi e una lunghezza di carico estesa di 13 piedi, entrambe con passo di 4.039 millimetri (159 pollici).

Svelato il nuovo Ram ProMaster EV

Il nuovo ProMaster EV fa parte del significativo contributo di Ram al piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per guidare il mondo a muoversi fornendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. Nell’ambito di Dare Forward 2030, Stellantis sta investendo più di 30 miliardi di euro fino al 2025 in elettrificazione e software per fornire veicoli elettrici a batteria che soddisfino le richieste dei clienti.

Ram offre la migliore proposta di valore con un basso costo totale di proprietà per tutta la gamma di prodotti e offrirà soluzioni elettrificate con tecnologia avanzata dirompente e all’avanguardia negli anni a venire. Ram è impegnata nell’innovazione e nella leadership nel settore dei propulsori con una gamma che comprende tutto ciò che gli acquirenti di camion e furgoni desiderano e di cui hanno bisogno, soddisfacendo le richieste del mondo reale.

Il passo successivo nell’evoluzione del Ram ProMaster è un’offerta elettrica a batteria che include un pacco batteria standard da 110 kilowattora (kWh) con un’autonomia mirata fino a 261 chilometri nella guida cittadina. Il furgone cargo Ram ProMaster EV offre fino a 1.370 chilogrammi di carico utile mentre la configurazione di consegna offre fino a 921 chilogrammi di carico utile. Un modulo di azionamento elettrico (EDM) da 200 kilowatt (kW) eroga 268 cavalli e capacità di trazione anteriore standard.

Costruito sull’architettura ProMaster, ma progettato specificamente per l’elettrificazione, Ram ProMaster EV presenta un design unibody che incorpora in modo efficiente il pacco batteria. La batteria di ProMaster EV è posizionata sotto il pavimento al centro del veicolo, mantenendo un pavimento piatto mentre il volume di carico rimane invariato rispetto ai veicoli con motore a combustione interna (ICE).

Ram ProMaster EV è dotato di opzioni di ricarica rapida CC di livello 3 da 50 kW, 85 kW, 125 kW e 150 kW. È disponibile un caricabatterie a muro (livello 2) con una potenza massima di 11 kW. La porta di ricarica si illumina mentre il veicolo è in carica e viene emesso un avviso acustico per confermare la connessione.

ProMaster EV migliorerà ulteriormente le operazioni dell’ultimo miglio dei partner di servizi di consegna interni (DSP). Il veicolo per le consegne Ram ProMaster EV offre una porta posteriore avvolgibile per soddisfare le esigenze di carico e scarico delle merci richieste sia dai clienti professionali che dalle consegne. La porta avvolgibile è realizzata in alluminio anodizzato per l’ottimizzazione del peso e la durata per soddisfare cicli di lavoro intensivi. Sul veicolo per le consegne Ram ProMaster EV è inoltre di serie una porta a scomparsa per facilitare l’ingresso e l’uscita durante le consegne.

Il modulo telematico standard abilita quasi 50 funzioni su ProMaster, inclusi aggiornamenti firmware over the air (FOTA), hotspot Wi-Fi 4G LTE e app over the air (AOTA). La navigazione dell’ultimo miglio fornisce indicazioni stradali dal veicolo alla destinazione finale tramite l’app per smartphone Uconnect disponibile sui dispositivi mobili compatibili. La funzionalità Alexa home-to-truck e truck-to-home include anche un assistente virtuale a bordo del veicolo.

Ram ProMaster EV soddisfa in modo efficiente la moltitudine di esigenze specifiche dei clienti nel settore professionale e delle consegne. Un furgone altamente personalizzabile, ProMaster EV è progettato per superare le richieste dei clienti commerciali e degli allestitori. Il modello di consegna Ram ProMaster EV offre un tetto super alto con passo da 4.039 millimetri (159 pollici), volante riscaldato e parabrezza riscaldato. Eventualmente disponibile in cinque configurazioni, ProMaster EV includerà due altezze del tetto, due lunghezze di carico e due stili di carrozzeria, risultando in lunghezze di carico di 12 piedi e 13,5 piedi.

La capacità di movimentazione del carico è la considerazione principale per gli acquirenti di furgoni e ProMaster EV include caratteristiche best-in-class, come 14.838 litri (524 piedi cubi) di spazio di carico, altezza di carico interna standard best-in-class di 2.184 millimetri (86 pollici), altezza del pianale di carico ridotta, larghezza del carico tra i passaruota e larghezza massima del carico.

Ram Commercial è ben nota per la fornitura di offerte adatte agli installatori. Il nuovo Ram ProMaster EV continua la tradizione e presenta un connettore elettrico di allestimento standard e una configurazione della cabina integrata per semplici soluzioni di allestimento/conversione. In aggiunta all’adattabilità del nuovo design ProMaster, praticamente tutti i sistemi primari del veicolo sono assemblati davanti al vano di carico.

Il nuovo Ram ProMaster EV può essere adattato praticamente a ogni esigenza commerciale immaginabile grazie a un esclusivo sistema di trazione anteriore, alla costruzione integrale della carrozzeria e alle molteplici configurazioni offerte. Le pareti laterali più orientate verticalmente nella categoria dei furgoni da carico (quasi 90 gradi rispetto al pavimento del vano di carico) combinate con una larghezza di carico migliore della categoria di 1.920 millimetri (75,6 pollici).

L’elenco delle caratteristiche di sicurezza del modello di consegna Ram ProMaster EV continua a crescere e ora offre il sensore di parcheggio anteriore e posteriore con punto fermo, un allarme di backup con rumore bianco e un allarme di backup “normale”.

Le funzionalità opzionali di sicurezza e protezione includono Intelligent Speed ​​Assist, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control con Stop & Go, sistema Active Drive Assist, sensori di parcheggio anteriori e tergicristalli con rilevamento della pioggia. Ram ProMaster sarà dotato di Secure Park, una funzione che impedisce al veicolo di uscire dalla modalità “Park” a meno che non sia presente una chiave.

Il design della parte anteriore presenta fari a LED standard e fendinebbia con maggiore durata. I fari a LED standard offrono il 70% in più di lumen (50% in più di portata) rispetto al Ram ProMaster alimentato a gas della generazione precedente.

Il miglioramento più richiesto dai clienti dei furgoni di grandi dimensioni è una migliore visibilità intorno al veicolo. ProMaster è dotato di una telecamera di backup standard ad alta risoluzione con linee di griglia dinamiche. Lo specchietto retrovisore digitale disponibile visualizza il video in tempo reale in tutte le modalità di guida da una fotocamera posteriore e può essere disattivato per tornare a uno specchio riflettente tradizionale.

L’Active Driving Assist fornisce capacità di guida automatizzata di livello 2 (L2) e conferma il cammino dell’azienda verso un futuro autonomo. Il Ram ProMaster EV è disponibile con Active Driving Assist per la guida automatizzata con le mani sul volante e con gli occhi sulla strada utilizzando il centraggio della corsia con cruise control adattivo. Il sistema utilizza più sensori, inclusi radar e telecamere, per dettare le strade appropriate per la tecnologia.