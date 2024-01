Citroën chiude il 2023 nella top ten del mercato elettrico in Spagna

Elettrificazione e ambizione sono le due parole chiave che segneranno il 2024 per Citroën. L’anno vedrà, tra gli altri, il lancio della Nuova Citroën Ë-C3, un modello chiamato a rivoluzionare il segmento elettrico urbano nel Vecchio Continente. Presentata come la prima vettura a “emissioni zero” prodotta in Europa e commercializzata a meno di 25.000 euro (il suo prezzo base, senza aiuti, sarà di 23.800 euro in Spagna). La Nuova Citroën Ë-C3 non farà parlare di sé solo per il suo prezzo: il suo livello di comfort, le sue sospensioni progressive con arresti idraulici, i suoi sedili Advanced Comfort e la sua posizione di guida elevata, oltre al suo livello di equipaggiamento con un High- a livello di connettività, la sua autonomia di 320 km WLTP e la sua velocità di ricarica dal 20% all’80% in 26 minuti domineranno la conversazione.

Citroën entra nella top 3 del mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna ed è leader nei veicoli commerciali

Questa compatta innovativa è la punta di diamante della strategia di prodotto di Citroën nel 2024, che disporrà, per la prima volta nella sua storia, di una gamma con alternative elettrificate in tutti i suoi modelli, sia 100% elettrici, con due opzioni di batteria, ibrida plug-in o ibrida. Ibridi MHEV da 48 V. Citroën Berlingo aggiungerà alla sua dotazione i sedili Advanced Comfort e incorporerà il sistema di connettività Citroën Drive Plus, oltre ad aggiungere alla gamma un’alternativa con omologazione turistica che aggiungerà gli attuali motori 100% elettrici, una variante diesel da 100 e 130 cv.

Il 2024 sarà anche l’anno del rinnovamento totale della gamma commerciale Citroën. 100% elettrificato da Ami Cargo a Jumper. I nuovi Berlingo Van, Jumpy e Jumper saranno tra i primi modelli a mostrare con orgoglio la nuova identità del Marchio con il nuovo logo. Il suo stile si evolve, soprattutto nel frontale e nel cruscotto. Conservano tutte le loro qualità e adottano numerosi miglioramenti per la tranquillità quotidiana in termini di comfort, connettività, assistenza alla guida e motori.

Quest’anno arriveranno sulle nostre strade anche due sorprendenti visioni di due modelli del marchio: il camper Citroën Type Holidays e l’avventuroso Citroën Ami Buggy. Nel 2023 Citroën ha raggiunto le 58.885 immatricolazioni nel mercato spagnolo, pari ad una quota del 5,4%. Nei veicoli commerciali, Citroën chiude l’anno con 16.672 immatricolazioni e una quota dell’11,3%.

Citroën guadagna terreno nel mercato dei veicoli elettrici, dove conta 3.880 immatricolazioni, l’82% in più rispetto allo scorso anno. È sul podio in questo mercato, con una penetrazione del 6,4%. La sua gamma di veicoli commerciali a “emissioni zero” si incorona leader in Spagna, con 2.318 unità immatricolate, il 236% in più rispetto allo scorso anno e una quota del 24,4%.

In termini di modelli di punta, la Citroën C4 guida la categoria delle berline del segmento B, con 11.544 immatricolazioni nel 2023, mentre la Citroën C5 X fa lo stesso nel segmento D, con 1.370 unità. L’Ami, con 843 unità, rappresenta l’87,7% del mercato dei quadricicli elettrici mentre il Citroën Berlingo è stato il veicolo commerciale più venduto dell’anno.