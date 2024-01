Nuova Citroën Holidays: ecco il veicolo ideale per i viaggi

L’iniziativa di Citroën, annunciata nell’agosto 2023, di rafforzare la propria posizione nel settore “Van Life” con un proprio modello, prende ora forma con la presentazione della nuova Citroën Holiday. Il nuovo camper sarà esposto al pubblico per la prima volta in una delle più grandi fiere europee per il tempo libero e i viaggi, la CMT di Stoccarda, dal 13 gennaio 2024. Il moderno furgone, che sarà ordinabile presso la rete dei concessionari Citroën a partire dalla primavera del 2024, consente a un massimo di quattro persone di esplorare in completa libertà e grande comfort grazie a interni spaziosi e modulari.

Presentato al CMT di Stoccarda, nuova Citroën Holidays è un vero e proprio bozzolo mobile, ottimizzato fin nei più piccoli dettagli

A bordo potranno dormire, preparare i pasti, condividere momenti di convivialità e svegliarsi circondati da paesaggi straordinari. Dotato di moderne tecnologie di assistenza alla guida e di infotainment che promuovono sicurezza e comfort, nuova Citroën Holidays è un furgone compatto dal design fresco, ma pratico per l’uso quotidiano e allo stesso tempo offre grande libertà di viaggiare in tutta tranquillità alla scoperta del mondo.

La “Van life” è diventata un vero e proprio fenomeno sociale che permette a tutti di vivere il viaggio e l’avventura in modo diverso. I clienti godono della grande libertà di una “casa mobile” che comprende un pernottamento confortevole e semplice e un risveglio nel cuore della natura.

Per soddisfare questa aspettativa del mercato, il marchio Citroën, che ha una grande esperienza in modelli spaziosi e funzionali, ha collaborato con un leader nel mercato delle trasformazioni, Bravia Mobil , per lanciare la nuova Citroën Holidays. Derivato dallo Spacetourer, questo camper rimane fedele alla filosofia Citroën di promuovere il benessere a bordo. Per la massima comodità potrà essere ordinato direttamente presso la rete dei concessionari Citroën a partire dalla primavera 2024.

Sapientemente pensato fin nei minimi dettagli, nuova Citroën Holidays consente una grande autonomia negli spostamenti ed è un accogliente bozzolo che accompagna i clienti secondo i loro desideri, permettendo loro di vivere momenti unici in luoghi inaspettati. Il tetto apribile, disponibile nel colore del veicolo, offre molta libertà di movimento. Permette di stare in piedi all’interno e offre quindi spazio totale per un massimo di quattro letti, di cui due nel tetto. La panca della seconda fila, che può ospitare due persone, scorre e si ripiega per creare un posto letto di 1,15 m di larghezza e 1,90 m di lunghezza.

Questa panca è rimovibile se è necessario più spazio a bordo della nuova Citroën Holidays. Nella parte superiore del tetto si trova un letto largo 1,20 m e lungo 1,95 m, chi dorme nella zona inferiore può godersi il lunotto posteriore apribile per dormire all’aria fresca della natura, anche tramite le tendine oscuranti. il parabrezza e i finestrini laterali. Ci sono anche tende e finestre integrate nel tetto eretto per controllare la ventilazione e la luminosità.

La cucina, con lavello e due fuochi a gas, frigorifero da 16 litri e tavolo a scomparsa, permette di pranzare in quattro al chiuso grazie ai sedili anteriori ruotabili verso la zona living. Le due porte scorrevoli laterali (elettriche in opzione) permettono anche di cucinare e cenare all’aperto nelle giornate soleggiate, con la possibilità di posizionare il tavolo a scomparsa dietro la cucina. E se il sole diventa troppo intenso, la nuova Citroën Holidays è dotata di una sponda laterale su ciascun lato che consente l’integrazione di una tenda a rullo (come accessorio). L’angolo cottura è estraibile per cucinare in mezzo alla natura.

L’intero interno è funzionale e pratico fin nel più piccolo dettaglio. Il tavolo può essere utilizzato per mangiare, lavorare o giocare e può anche essere riposto per avere più spazio. La nuova Citroën Holidays dispone inoltre di numerosi vani portaoggetti per mantenere gli interni in ordine. Dispone di un serbatoio da 10 litri per lo stoccaggio dell’acqua pulita e da 10 litri per le acque reflue. Il camper offre anche una doccia nella parte posteriore del veicolo, abbinata ad un serbatoio da 25 litri. Il veicolo può essere dotato anche di toilette estraibili.

Nuova Citroën Holidays propone un sistema di riscaldamento Webasto programmabile per garantire una temperatura ottimale a bordo. L’illuminazione interna e la ventilazione possono essere facilmente controllate tramite un pannello di controllo all’interno. Il camper è dotato di una porta di ricarica da 230 V all’esterno e di una presa da 230 V oltre a 2 porte USB-A e USB-C all’interno. Dispone inoltre di una stazione di ricarica wireless per smartphone, particolarmente pratica nella consolle centrale. È anche possibile montare un pannello solare sul tetto del veicolo.

Un altro vantaggio della nuova Citroën Holiday è la sua grande versatilità. Fatto su misura per le avventure, si rivela estremamente pratico anche nella vita di tutti i giorni. La sua lunghezza compatta di 4,98 metri offre grande agilità e maneggevolezza. Questa qualità è migliorata dal nuovo servosterzo elettrico del nuovo Spacetourer , che sostituisce il sistema elettroidraulico, riducendo lo sforzo e migliorando la manovrabilità.

La sua lunghezza compatta consente inoltre un parcheggio più semplice, mentre l’altezza di 1,99 metri consente l’accesso alla maggior parte dei parcheggi oltre ad essere vantaggiosa per i pedaggi in molti paesi. La telecamera per la retromarcia posteriore superiore semplifica la vita ai clienti durante il parcheggio. L’angolo cottura e i servizi igienici sono rimovibili, rendendo l’Holiday un veicolo adatto all’uso quotidiano in grado di trasportare quattro persone e numerosi oggetti.

Saranno poi disponibili due motori diesel per la nuova Citroën Holidays, che avrà una classificazione N1: il BlueHDi 145 in abbinamento ad un cambio manuale a 6 marce e il BlueHDi 180 in abbinamento ad un cambio automatico a 8 marce. Questi due motori potenti ed efficienti consentono al veicolo di percorrere lunghe distanze ed esplorare nuove aree senza restrizioni.

La nuova Citroën Holidays beneficia di tutte le caratteristiche della nuova Spacetourer. Presenta un design moderno che sottolinea la nuova identità del marchio Citroën. Si caratterizza nella parte anteriore da un nuovo linguaggio di design con il nuovo logo del marchio e la nuova firma luminosa. Il camper sarà disponibile nei cinque colori Spacetourer White Kaolin, Perla Nera Black e Grey Acier, integrati dai nuovi colori Grey Titane e Green Kapari.