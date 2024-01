Perché le auto Peugeot si chiamano così? Ve lo spieghiamo

Le Peugeot hanno una sigla numerica codificata, che sposa una logica ben precisa. Non accade per tutti i costruttori d’auto, meno legati a schemi rigidi per l’identificazione dei propri modelli. Quasi sempre, dal 1929 ad oggi, le auto del “leone” d’oltralpe sono state caratterizzate nel nome da un’appendice a tre cifre, con uno zero interposto al centro. Tutte queste numerazioni furono registrate, per averne l’esclusiva in ambito automobilistico.

Le uniche deroghe furono concesse alla Ferrari per le Dino 206 e per le 208 e 308. Una scelta connessa all’orgoglio per una sovrapposizione così prestigiosa e al rispetto per il marchio italiano e per il Commendatore, cliente dei suoi modelli, da lui molto apprezzati. La stessa cosa non successe per Porsche, che dovette cambiare la sigla della 901 in 911.

Foto Peugeot

Abbiamo già fatto riferimento al 1929. In quell’anno Peugeot introdusse il criterio identificativo prima esposto, cui poi nel tempo si è aggiunto quello a quattro cifre, con due zeri fra le estremità. Un approccio, quest’ultimo, scelto per contraddistinguere, in anni recenti, le nuove carrozzerie SUV e monovolume, per averne un’immediata percezione, già nel linguaggio parlato.

Primo modello a sposare i tre numeri con lo zero al centro fu la Peugeot 201. A quella vettura va il merito di aver lanciato la tendenza. Inizialmente si era pensato per lei alla sigla 629, abbreviazione di “6 CV 1929”, ma il destino volle l’altra denominazione, scelta perché si trattava del 201° progetto sviluppato dal marchio. Il dado ormai era stato tratto. Con l’allargamento della gamma, che prese forma negli anni Trenta, per aderire alle sempre più diversificate richieste della clientela, giunsero dei modelli più grandi.

Nel 1932 fu lanciata la Peugeot 301, poi fu il turno delle 401 e 601. I numeri più grossi erano il riflesso di un più alto posizionamento in gamma. La cifra finale è poi cresciuta, con gli aggiornamenti successivi della line-up. Nel 2013, i vertici della casa francese hanno deciso di mantenere l’8 sul margine destro, simbolo di buona fortuna in Cina, per le prossime generazioni di modelli del marchio. Con l’arrivo del 2019, ha fatto il ingresso il prefisso E, seguito da un trattino e dal codice numerico del modello, per distinguere le versioni 100% elettriche del “leone”. La storia continua.