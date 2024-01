Peugeot ha registrato un enorme aumento delle vendite in Brasile

L’inizio di ogni anno rappresenta un nuovo ciclo e ci permette di fare il punto sull’anno trascorso e pianificare ciò che inizia. In questo momento, Peugeot non poteva non festeggiare nel 2023 le sue eccellenti prestazioni, dalla crescita della sua quota di mercato e dell’indice di soddisfazione dei suoi clienti in Brasile e i suoi importanti lanci effettuati. Nel 2024 la casa del leone continuerà a lavorare molto duramente per allineare sempre più i suoi prodotti alle aspettative dei clienti. L’obiettivo è continuare ad aumentare il numero di fan di questo prestigioso marchio in tutto il mondo, grazie al suo spirito pionieristico e al piacere che offrono i suoi prodotti.

Peugeot un 2023 da incorniciare in Brasile con vendite in forte aumento

Uno dei pezzi forti dell’anno appena concluso è stata la Peugeot 208. La berlina, già considerata uno dei veicoli più completi e attraenti del suo segmento, era dotata del motore Turbo 200 da 130 CV e di un cambio automatico CVT a sette rapporti. Con la nuova funzionalità, la casa dle leone ha iniziato a competere nel segmento B-Hatch con altri modelli che già montavano questo tipo di motore.

Sempre nel 2023, il modello ha ricevuto importanti riconoscimenti nel settore automobilistico, come il Premio UOL Carros – essendo stata eletta miglior compatta del Brasile nella categoria Compact Hatch, Premio Acquisto dell’anno al Motorshow 2024, Vettura Nazionale da 13 a 16 mkgf al Premio ABIAUTO, TREND CAR 2024 AWARD nella categoria Hatch, migliore autovettura compatta al Carsughi L’Auto Preferita e Migliore Auto Nazionale fino a R$199.999 ai Top Car TV Awards.

Con l’ampliamento della gamma di 208, la presenza dei SUV tradizionali e l’elettrificazione del marchio, Peugeot ha registrato un aumento significativo delle vendite rispetto al 2022. Ad esempio, nel 2022 le concessionarie PEUGEOT hanno venduto circa 14mila unità del modello 208, mentre Nel 2023, questo numero è balzato a oltre 19mila, rivelando sia il successo della pluripremiata 208 berlina, sia la forza della Rete della casa francese.

Questo notevole numero è dovuto principalmente a un riorientamento dell’attenzione verso il cliente, con campagne e lanci dedicati, nonché ad iniziative che hanno avvicinato ancora di più la Marca al consumatore, come l’azione Novembre Nero, con condizioni di vendita speciali, e il Peugeot Electric Experience, che ha dato ai consumatori la possibilità di conoscere nel dettaglio il funzionamento dell’infrastruttura di ricarica e anche di effettuare un test drive sui modelli elettrici del Brand.

Nel 2020, primo anno di Stellantis, Peugeot ha chiuso al 14° posto. Da allora ha iniziato a crescere e, come nel 2022, la casa del leone rimane tra i primi 10 marchi con la maggiore quota di mercato in Brasile. Con tanti riconoscimenti, una gamma di motori completa, che va dal 1.0 Firefly al 100% elettrico, passando per il Turbo 200 e il 1.6 Flex e un’offerta di accessori per tutti i gusti, il risultato non potrebbe essere diverso. E l’anno è appena iniziato.