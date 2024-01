Fiat 600 Hybrid: aperti gli ordini in Germania

In Germania è ora possibile ordinare la Fiat 600 Hybrid. Il nuovo modello combina un motore a benzina che produce 74 kW (100 CV) con un motore elettrico che, ad esempio, fornisce ulteriori 21 KW (equivalenti a 29 CV) in fase di avviamento. Il moderno sistema di propulsione consente anche la guida completamente elettrica a basse velocità: manovre di parcheggio, traffico stop & go. Grazie alla tecnologia Mild Hybrid, la nuova vettura di Fiat è l’alternativa perfetta alla Fiat 600 Electric in aree o per scopi in cui la trazione completamente elettrica non è ancora praticabile.

La nuova Fiat 600 Hybrid combina un motore a benzina da 74 kW (100 CV) con un motore elettrico da 21 kW

Come la versione Elettrica, la nuova Fiat 600 Hybrid incarna l’anima giovane del marchio con il suo stile inconfondibilmente italiano, caratteristiche interessanti e tecnologia innovativa. La carrozzeria a cinque porte presenta elementi di design iconici della storica Cinquecento. Al momento del lancio sul mercato saranno disponibili la versione base già ben equipaggiata che la 600 Hybrid La Prima di qualità superiore. I prezzi partono da 24.990 euro.

La propulsione della nuova Fiat 600 Hybrid unisce due tecnologie. Il motore a combustione utilizzato è un turbo benzina, che produce 74 kW (100 CV) e una coppia massima di 205 Newton metri da una cilindrata di 1,2 litri. L’efficiente tre cilindri è abbinato a un cambio elettrico a doppia frizione di nuova concezione con sei marce, che consente cambi di marcia manuali tramite le leve al volante. Nella trasmissione è integrato un motore elettrico (generatore di avviamento a cinghia), che supporta il motore a benzina con ulteriori 21 kW e 55 Nm di coppia in determinate situazioni di guida.

La configurazione ottimizza il sistema di avvio/arresto. Il generatore di avviamento a cinghia (RSG) avvia il motore a combustione più velocemente e con vibrazioni notevolmente inferiori rispetto a un motorino di avviamento convenzionale. All’avviamento il sistema passa quasi impercettibilmente dal funzionamento elettrico a quello con motore a combustione. In accelerazione, il motore elettrico aiuta anche il motore a benzina con potenza e coppia aggiuntive, migliorando così l’elasticità alle basse velocità.

In frenata l’RSG funziona come un generatore di corrente. Il recupero produce energia elettrica che viene utilizzata per caricare la tradizionale batteria di bordo da 12 Volt e un’ulteriore batteria agli ioni di litio (48 Volt). Durante la frenata aumenta il consumo di energia del generatore di avviamento a cinghia e viene recuperata anche energia. Fiat 600 Hybrid è la versione entry level della nuova auto di Fiat e dovrebbe garantire un buon numero di vendite in tutta Europa.