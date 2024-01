Nuova Opel Manta: ecco cosa sappiamo sul modello che sarà prodotto a Melfi nel 2026

Nuova Opel Manta è una delle future auto che faranno parte della gamma della casa automobilistica tedesca nei prossimi anni. Il suo debutto è previsto intorno al 2026 e il luogo di produzione sarà lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia dove l’auto sarà prodotta insieme alla nuova Lancia Gamma, alla nuova Jeep Compass e ad altre due auto di DS Automobiles.

Cresce anche in Italia l’attesa di conoscere la nuova Opel Manta

L’interesse intorno alla nuova Opel Manta è cresciuto molto negli ultimi mesi specie in Italia in parte grazie proprio al fatto che sarà prodotta nel nostro paese come dicevamo poc’anzi nello stabilimento di Melfi. Questo processo inizierà quest’anno, ma sia la Opel Manta che la Lancia Gamma saranno previste nelle linee produttive potentine solo nel 2026, con la Opel che arriverà qualche mesi dopo la presentazione. Tutte e cinque le novità menzionate condividono la stessa base tecnica, la piattaforma Stla Medium di Stellantis, progettata per integrare veicoli elettrici pur mantenendo la possibilità di installare motori termici.

Questo implica che potrebbero essere lanciati veicoli sia elettrici sia ibridi, come è stato per la nuova Peugeot 3008 che ha inaugurato la piattaforma Stla Medium. Ogni marchio all’interno di Stellantis ha una propria roadmap per il passaggio verso la mobilità a emissioni zero, e Opel, in particolare, si distingue per essere tra i primi: dal 2026, ogni nuovo modello lanciato sarà esclusivamente elettrico, mentre si prevede che l’uso dei motori a combustione interna sarà completamente sospeso entro il 2028.

La nuova Opel Manta assumerà un ruolo significativo nell’accelerare la transizione ecologica del marchio Blitz, espandendo nel contempo la gamma di modelli. Si tratta di un veicolo di dimensioni piuttosto ampie, probabilmente attorno ai 4,7 metri di lunghezza, con una carrozzeria più alta ma non classificabile come un SUV tradizionale. Questa nuova Opel avrà una carrozzeria più bassa e snella, mirando a migliorare l’efficienza aerodinamica e, di conseguenza, aumentare l’autonomia in un singolo ciclo di carica.

Attualmente, la piattaforma Stla Medium offre due opzioni di batterie di tipo Nmc: da 73 kWh e da 98 kWh, con una stima di autonomia rispettivamente attorno ai 500 e 700 km. La flessibilità della base tecnica permette anche configurazioni a trazione anteriore e integrale, consentendo l’aggiunta di un modulo elettrico nella parte posteriore. Ciò permette la creazione di diverse varianti di powertrain, con potenze complessive variabili tra 220 e 390 cavalli. Qui vi mostriamo due dei tanti render apparsi sul web lo scorso anno ad immaginare quello che sarà l’aspetto della nuova Opel Manta.