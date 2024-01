Stellantis è leader di mercato in Germania per il quarto mese consecutivo tra i veicoli commerciali

Stellantis ha registrato un vero e proprio slancio di fine anno nell’importante business dei veicoli commerciali leggeri. Nel mese di dicembre, secondo i dati interni, quasi un veicolo commerciale leggero su quattro immatricolato in Germania proveniva da un marchio del gruppo automobilistico, rendendo l’azienda il numero uno in questo paese per il quarto mese consecutivo.

Considerando l’anno nel suo insieme, i marchi Stellantis hanno venduto quasi 56.500 veicoli commerciali leggeri in Germania nel 2023, quasi il 38 per cento in più rispetto allo scorso anno. Con una quota di mercato del 21,5 per cento (+4 punti percentuali rispetto all’anno precedente), Stellantis si è classificata al secondo posto e si avvicina sempre più al leader di mercato.

Sia Citroën (+63 per cento a 8.500 unità), sia Fiat Professional (+40 per cento a circa 16.900), Opel (+35 per cento a 18.600) e Peugeot (+48 per cento a 8.300) hanno registrato vendite di veicoli commerciali significativamente più elevate nel 2023 rispetto all’anno precedente. Il più grande marchio tedesco Stellantis, Opel, è salito al quarto posto nella classifica dei marchi a dicembre e ha raggiunto per la prima volta una quota di mercato a due cifre con esattamente il 10 per cento.

“Grazie ad un forte slancio finale, abbiamo reso il 2023 un anno di vero successo per i veicoli commerciali leggeri. I nuovi modelli e la nostra nuova business unit multimarca Stellantis Pro One forniranno ulteriore slancio e garantiranno che questa tendenza al rialzo continuerà nel 2024”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski.