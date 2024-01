Stellantis: 3.000 nuovi posti di lavoro con la futura gigafactory di Saragozza

Il Progetto Antares, che Stellantis sta valutando in termini di fattibilità economica, prevede l’installazione di una gigafactory vicino allo stabilimento di veicoli a Figueruelas, a Saragozza. Secondo fonti del settore, l’implementazione di questa fabbrica richiederebbe circa 3.000 dipendenti per la produzione di batterie.

La futura Gigafactory che Stellantis vorrebbe realizzare a Saragozza potrebbe dare lavoro a tre mila persone

L’investimento previsto, stimato intorno a 2.500 milioni di euro, sarebbe supportato dai governi centrale e regionale. Tuttavia, al momento, il consorzio transnazionale ritiene insufficiente l’importo di 55,87 milioni di euro concessi dal Ministero dell’Industria e del Turismo attraverso il Perte VEC II. Inizialmente, questa cifra era stata incrementata di 2,48 milioni dopo che la società aveva presentato denunce riguardo alla prima delibera, che ammontava a 53,39 milioni.

La somma concessa a Stellantis attraverso i fondi europei del programma Next Generation EU, nonostante un lieve aumento, “non ha soddisfatto le aspettative”. In particolare, se confrontata con i finanziamenti assegnati ad altri progetti come la gigafactory della società cinese Envision a Navalmoral de la Mata (Cáceres), che ha ricevuto 300 milioni (di cui 200 a fondo perduto e 100 in prestiti agevolati), o il progetto del gruppo VW a Sagunto (Valencia), che ha ottenuto 154 milioni (di cui 97,5 a fondo perduto e 56,6 in prestiti).

Sia il governo regionale di Aragona che quello di Pedro Sánchez hanno assicurato di esplorare altre opzioni per sostenere un progetto considerato vitale per garantire il futuro dei tre stabilimenti Stellantis in Spagna (a Saragozza, Vigo e Madrid). Nel 2023, questi stabilimenti hanno prodotto 1.003.301 veicoli su un totale di 2.46 milioni di veicoli assemblati in Spagna, rappresentando il 40,74% del totale.

Per l’installazione del suo quarto impianto, Stellantis ha già un accordo preliminare con la società cinese Contemporary Amperex Technology (CATL) per costituire una joint venture paritetica. Questa collaborazione si focalizza sulla fornitura di celle e moduli di batteria al litio ferrofosfato (LFP). Queste batterie sostituiscono una parte significativa del litio con fogli di fosfato di ferro, un materiale più comune ed economico. Questa sostituzione permette di ridurre i costi di produzione della batteria fino al 20%. Attualmente, CATL fornisce le celle delle batterie che vengono assemblate nello stabilimento di Saragozza.

Il 19 dicembre, il nuovo Ministro dell’Industria e del Turismo, Jordi Hereu, ha incontrato il vicepresidente esecutivo industriale di Stellantis, Arnaud Debouef, e il vicepresidente esecutivo dell’Ufficio Affari Societari e Pubblici, Olivier Bourges, per manifestare il suo sostegno all’azienda. Durante l’incontro, Hereu ha sottolineato che il Progetto Antares è considerato di grande rilevanza strategica.