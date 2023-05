Stellantis Figueruelas: si cerano 600 nuovi lavoratori

Stellantis sta cercando più di 600 addetti alla produzione, con o senza esperienza, per lavorare nel suo stabilimento automobilistico di Figueruelas. I professionisti selezionati parteciperanno alle diverse postazioni della catena di montaggio per la costruzione dei veicoli che la fabbrica assembla, che al momento sono Opel Corsa, Opel Crossland e Citroen C3 Aircross, in attesa dell’arrivo di altri modelli elettrici tra cui la nuova Lancia Ypsilon. Il processo di selezione è aperto da questo lunedì sul sito Adecco per tutti gli interessati.

Stellantis sta cercando più di 600 addetti alla produzione, con o senza esperienza, per lavorare nel suo stabilimento automobilistico di Figueruelas

Per accedere a questi posti vacanti, anche se sottolineano che sarà prezioso, non è necessaria alcuna esperienza precedente poiché i lavoratori che ne hanno bisogno saranno formati. Sì, è indispensabile la disponibilità all’inserimento immediato per lavorare su turni a rotazione mattina-pomeriggio o su turni notturni fissi. Il contratto iniziale, a tempo determinato e a tempo pieno, sarà firmato direttamente con Stellantis Spagna, con la possibilità di ottenere un contratto stabile in futuro. Inoltre, tutti i lavoratori che ne hanno bisogno possono utilizzare per gli spostamenti i mezzi di trasporto che l’azienda mette loro a disposizione.

Un ampliamento dell’organico che si rende necessario dopo il recupero del turno B della linea 1 sospeso ad aprile per mancanza di semiconduttori, che ha costretto a riorganizzare la struttura produttiva dello stabilimento. Ora lavoreranno nei cinque turni iniziali, due per linea e il turno di notte. Il presidente del consiglio di fabbrica, Rubén Alonso, ha spiegato che questo turno sarà nuovamente pienamente operativo nella seconda metà di luglio.

L’industria automobilistica è un settore chiave all’interno dell’economia aragonese, in quanto rappresenta il 6% del PIL regionale, il 30,4% dell’occupazione industriale e circa il 35% delle esportazioni della regione. È un settore che genera posti di lavoro, poiché direttamente e indirettamente solo l’industria ausiliaria automobilistica impiega più di 20.000 lavoratori in Aragona.