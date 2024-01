Una Ferrari 296 GTB finisce con la coda incastrata in un lampione

Brutta disavventura per una Ferrari 296 GTB, protagonista di un incidente urbano a Londra. Per fortuna non si sono registrati morti o feriti. Solo qualche lieve escoriazione per il conducente. Questo esito tutto sommato indolore ci dà grande sollievo, anche se i danni riportati dalla supercar emiliana fanno male, specie a noi appassionati, che abbiamo gli ottani nel sangue.

Teatro dei fatti l’area di Park Lane, nel prestigioso quartiere Mayfair della capitale inglese. Qui le auto da sogno appartengono alla normalità del paesaggio. Incontrarle per strada è una cosa che prende forma con una certa frequenza. Talvolta chi sta al volante non mantiene un comportamento sobrio. Non avendo elementi di giudizio, evitiamo di sbilanciarci sul driver della sportiva portata al crash. Pare che non fosse il proprietario del mezzo. Forse la possibilità di condurre la Ferrari 296 GTB gli era stata concessa da un amico, ma siamo nel campo delle ipotesi.

Dai primi rilievi, sembra che la supercar di Maranello non procedesse a velocità da codice. Il suo ritmo era superiore di 32 km/h al consentito. La condotta del tizio al volante probabilmente non sarebbe cambiata se l’auto fosse stata meno prestazionale. Ciò che ha fatto la differenza è stato il fondo viscido che, insieme all’azione forse un po’ allegra sul pedale del gas, ha scatenato una perdita di aderenza. L’auto si è sbilanciata, piombando contro un dissuasore e poi girandosi, per finire di spalle contro un palo della luce, dove è rimasta incastrata nello specchio di coda.

Un video, pubblicato in rete dall’utente Anytimespy, permette di farsi una prima idea sui danni subiti da questa Ferrari 296 GTB in tinta viola, con striscia longitudinale gialla. I costi delle riparazioni, da quel che si intuisce, non saranno bassi. Nessun problema, immagino, per il facoltoso proprietario, anche senza il supporto dell’assicurazione e senza il contributo dell’uomo cui ha prestato il mezzo. Una cosa è certa: il suo umore non sarà stato dei migliori quando ha appreso la notizia. Puoi anche essere un paperone di Forbes, ma se la tua auto del “cavallino rampante” viene ferita, la tristezza serpeggia nel cuore, almeno per qualche minuto, anche quando stai felicemente celebrando il Capodanno come in questo caso.