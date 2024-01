Ferrari F167: ancora test su strada per il successore della 812

L’attuale Ferrari 812 Superfast rappresenta l’apice del design e della performance nella lunga e prestigiosa storia di Ferrari. Lanciata inizialmente al Salone di Ginevra nel 2017, la gamma 812 si è evoluta in diverse varianti. Oltre alla Superfast, infatti, il cavallino rampante ha lanciato le versioni GTS, Competizione e Competizione A, oltre a dare vita alle Monza SP1 ed SP2.

Nonostante il suo design ancora moderno e accattivante, il destino della serie 812 sembra essere segnato. A partire da febbraio 2022, la casa automobilistica modenese ha cessato di accettare ordini per questo bolide con V12, indicando lo sviluppo di un successore.

Ferrari F167: la nuova supercar di Maranello è stata beccata ancora una volta su strada

La nuova supercar, conosciuta internamente con il nome in codice F167, è prevista per la primavera del 2024 come model year 2025. La vettura è stata già avvistata in diverse occasioni, rivelando una trasformazione significativa nel suo design esterno, come evidenziato dall’ultimo video spia pubblicato su YouTube da Varryx.

Il cuore di questa nuova supercar rimarrà il leggendario motore F140, utilizzato sia nella serie 812 che nel Purosangue. Parliamo di un V12 aspirato in grado di sviluppare una potenza che varia dai 725 agli 830 CV, con la variante più potente – l’F140 HC della Daytona SP3 – che raggiunge gli 840 CV. Alcune fonti suggeriscono che il motore della Ferrari F167 potrebbe raggiungere gli 850 CV, un incremento logico considerando gli 830 della Competizione e gli 800 CV della Superfast.

Inoltre, ci sono indiscrezioni su un propulsore ad alto numero di giri, ma non è chiaro se il riferimento sia all’F140 GA della 812 Superfast o all’F140 HB della 812 Competizione. Un dettaglio importante sul debutto della nuova Ferrari arriva da Marcel Massini.

Pare che la presentazione ufficiale avverrà il 2 maggio a Miami in occasione della conclusione della Ferrari Cavalcade International USA 2024 e il weekend del Gran Premio di Miami 2024, che si terrà dal 3 al 5 maggio.

Insomma, il marchio di Maranello sta chiaramente posizionando la sua nuova F167 come degno successore della 812 Superfast, promettendo di elevare ulteriormente gli standard già particolarmente alti in termini di design, performance e ingegneria meccanica che hanno sempre contraddistinto il produttore modenese.