Ferrari F167 ed F250: le ultime novità sulle due nuove supercar

Il panorama automobilistico è in fervida attesa per l’imminente arrivo di due nuove supercar firmate Ferrari: il successore della 812 (conosciuta internamente con il nome in codice F167) e la rivoluzionaria Ferrari F250. Entrambe rappresentano una nuova era per il cavallino rampante, unendo innovazione tecnica e patrimonio storico.

Partendo dalla F167, la fine degli ordini della Ferrari 812 a febbraio 2022 ha aperto la strada all’erede, previsto per il 2025. Sebbene il nome ufficiale rimanga ancora avvolto nel mistero, sappiamo che il suo nome in codice è F167.

Ferrari F167 ed F250: proseguono i test su strada per le due nuove supercar

Il canale YouTube Acriore ha recentemente pubblicato un video spia in cui è possibile vedere alcuni prototipi in fase di test sulle strade pubbliche di Maranello. Uno di questi muletti, verniciato di rosso, sembra essere una versione allungata della Roma mentre l’altro di colore blu nasconde sotto il suo camuffamento degli stilemi differenti. È chiaro che la F167, come diretta discendente della 812, si distaccherà esteticamente dalla entry-level Roma.

Marcel Massini, esperto di Ferrari, ha rivelato che il debutto della Ferrari F167 è fissato per il 2 maggio 2024, con una premiere prevista a Miami piuttosto che a Maranello. I partecipanti alla Ferrari Cavalcade USA sono stati invitati all’evento.

Per quanto riguarda le specifiche, le ultime indiscrezioni hanno rivelato un lieve aumento di potenza e di un regime di giri più elevato, anche se resta da vedere se il V12 aspirato possa realmente raggiungere i 10.000 g/min senza rischi.

La F167 dovrebbe avere 850 CV. La nuova supercar V12 si distinguerà per la mancanza di elettrificazione. Parallelamente, il 2024 segnerà il debutto della Ferrari F250, il tanto atteso successore della LaFerrari.

La F250 avrà un gruppo propulsore ibrido plug-in

A differenza del suo predecessore, la F250 adotterà un sistema ibrido, sostituendo il V12 aspirato con il nuovo V6 biturbo elettrificato. Nella configurazione ibrida plug-in della 296 GTB/GTS, questo motore eroga ben 830 CV.

Ferrari sta per lanciare dunque due modelli che non solo si pongono come pietre miliari nella propria gamma, ma anche come testimonianza della continua evoluzione tecnologica e del design ineguagliabile che caratterizza il brand.

Le F167 ed F250 non sono semplicemente auto, ma dichiarazioni audaci di un’eredità che continua a reinventarsi, mantenendo sempre viva la passione per le prestazioni e l’eccellenza automobilistica.