Alfa Romeo si prepara a vivere un 2024 da vera protagonista con tante novità

Tra poche ore sarà 2024. Alfa Romeo è pronta a vivere un anno da autentica protagonista. Dopo un 2023 davvero entusiasmante, con le tre auto della gamma attuale che stanno registrando ottimi risultati e utili di centinaia di milioni, le cose nel 2024 sono destinate ad andare ancora meglio per lo storico marchio milanese. L’anno inizierà nel migliore dei modi con il debutto del nuovo SUV compatto Alfa Romeo Milano che sarà svelato ad aprile a Milano, come confermato nei giorni scorsi dal numero uno del brand premium di Stellantis, Jean-Philippe Imparato.

Il 2024 che sta per cominciare sarà un anno davvero importante per il Biscione che si prepara a svelare il nuovo SUV Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano sarà un modello importantissimo. Infatti da questo veicolo deriveranno molte delle future immatricolazioni del marchio. Del resto parliamo di un SUV che si andrà a collocare in uno dei segmenti di mercato più in voga in assoluto. Inoltre nei giorni scorsi Imparato ha confermato la presenza di questa vettura anche in Nord America, dove le richieste per auto compatte ed ecologiche stanno aumentando. Milano sarà infatti un veicolo dai consumi efficienti con la presenza di una versione elettrica al 100 per cento con circa 400 km di autonomia che diventeranno 550 km in città. Anche la entry level ibrida da meno di 27 mila euro sarà molto interessante come consumi e prestazioni.

Milano sarà prodotto a Tychy in Polonia e avrà come compito quello di recuperare moltissimi clienti che Alfa Romeo ha perso negli anni rinunciando prima a Mito e poi anche a Giulietta. Inoltre avrà anche la funzione di far avvicinare al marchio clienti che mai prima d’ora hanno preso in considerazione l’idea di acquistare un’auto della casa automobilistica del Biscione. Ma il 2024 non sarà interessante solo per il debutto di Milano. Ci saranno anche altre novità molto interessanti per il brand milanese. Ad esempio il 2024 potrebbe essere l’anno in cui sarà svelato finalmente se anche il SUV Tonale avrà una versione completamente elettrica, come era sembrato possibile dopo un recente teaser pubblicato sui social dal Biscione in cui si vedeva il retro di Tonale.

Sempre nel 2024 ci sono grosse probabilità che possano emergere ulteriori dettagli sulla nuova Alfa Romeo Giulia. Questa auto del resto sarà la prossima ad essere lanciata sul mercato dal brand italiano di Stellantis dopo il SUV Milano. Il suo debutto è previsto entro la fine del 2025 quindi ci sono grosse possibilità che da qui alla fine del prossimo anno possano arrivare notizie importanti a proposito di questo atteso modello. Per il momento sappiamo che sarà prodotta a Cassino dove la produzione potrebbe iniziare con le sue fasi preliminari già a fine 2024, nascerà su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica.

Avrà in gamma una versione quadrifoglio ad altissime prestazioni. Si parla di circa 1.000 cavalli di potenza e accelerazione record. Non escludiamo dunque che entro fine anno possano arrivare le prime immagini teaser del nuovo modello. Sicure sembrano le foto spia del prototipo che a breve dovrebbe iniziare a circolare. Molta attesa c’è in questo momento per quanto riguarda il design di questa auto. Infatti sulla base di quanto dichiarato fino ad ora dai dirigenti del Biscione, non si escludono sorprese.

Si dice infatti che la carrozzeria della nuova Alfa Romeo Giulia possa cambiare radicalmente il suo stile rispetto al modello attuale pur mantenendo le vesti da berlina come confermato di recente dal CEO Imparato. Anche su questo ne sapremo di più nel 2024. Inoltre è possibile che nel corso del prossimo anno arrivino ulteriori conferme a proposito di alcuni futuri progetti non ancora ufficialmente confermati ma di cui si parla con una certa insistenza.

Ci riferiamo al possibile arrivo nella gamma del Biscione di auto quali nuove GTV, Duetto e Alfetta. La prima andrebbe a collocarsi nel segmento E del mercato davanti a Giulia nella gamma di berline del Biscione a fianco del futuro E-SUV il cui debutto è previsto nel 2027. La Duetto potrebbe tornare nelle evsti di auto sportiva in edizione limitata sulla scia di quanto avvenuto lo scorso 30 agosto con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Infine il 2024 potrebbe essere l’anno in cui sapremo una volta per tutte se nella gamma della casa milanese in futuro ci sarà ancora posto per una nuova Alfetta.

Secondo quanto dichiarato dal CEO Imparato questa potrebbe tornare nelle vesti di berlina di segmento C con uno stile molto sportivo e coupeggiante con tanto di coda tronca. L’auto che nascerebbe su piattaforma STLA Medium e sarebbe solo elettrica verrebbe proposta solo in Europa rappresentando la classica eccezione alla regola secondo cui tutte le future auto del brand premium di Stellantis saranno auto globali che verranno vendute in tutto il mondo. Insomma un 2024 sicuramente scoppiettante e con tanta carne al fuoco per la casa automobilistica del Biscione e per tutti i suoi fan che sempre più numerosi si augurano di vivere un ottimo anno e di vedere tornare la propria casa automobilistica preferita ai fasti di un tempo.