Alfa Romeo Milano: in un video ipotizzato l’aspetto definitivo

Alfa Romeo Milano è la prossima grande novità della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è stato ufficialmente confermato per il prossimo mese di aprile. La commercializzazione dovrebbe iniziare intorno alla metà del prossimo anno. Questo modello è considerato fondamentale dai dirigenti della casa milanese in quanto dovrebbe aumentare volumi e redditività a livello globale. Molto probabilmente il SUV compatto che sarà prodotto a Tychy in Polonia sarà commercializzato ovunque forse anche negli Stati Uniti dove negli ultimi tempi l’interesse per i SUV compatti con consumi efficienti sta aumentando e non di poco.

In un video viene mostrato quello che potrebbe essere il design di Alfa Romeo Milano

A proposito di Alfa Romeo Milano, qui vi mostriamo un video in cui viene immaginato l’aspetto definitivo di questo SUV che sembra ormai avere pochi segreti grazie alle foto spia, ai render di Alfa Romeo e anche alle foto rubate apparse sul web nei mesi scorsi. Si tratta di un video pubblicato da MV Auto su YouTube nelle scorse ore. Ricordiamo che questo modello sarà la futura auto d’ingresso alla gamma del Biscione. La versione ibrida sarà la entry level con un prezzo intorno ai 27 mila euro. In gamma anche una versione elettrica che potrebbe partire da circa 40 mila euro con motore da 156 cavallie 400 km di autonomia.

Alfa Romeo Milano potrebbe avere una lunghezza di circa 4,1 metri e una larghezza di 1,8 m. La piattaforma scelta per questo modello è la Cmp dell’ex gruppo PSA usata anche per Jeep Avenger e Fiat 600. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso SUV compatto della casa automobilistica milanese destinato a far parlare di se a lungo nel mondo dei motori dove presto troverà spazio andando a collocarsi in uno dei segmenti di mercato più in voga in assoluto in questo periodo storico.