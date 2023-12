Nuova Lancia Evoluzione: sarà così la futura Delta elettrica?

Nuova Lancia Evoluzione è il concept immaginato dal designer e creatore digitale Mirko Del Prete che anticipa quelle che potrebbero essere le linee di una futura Lancia Delta elettrica che vedremo nel corso del 2028. Questo sarà il terzo modello del nuovo corso di Lancia dopo i debutti della nuova Lancia Ypsilon che avverrà a febbraio del 2024 e della futura ammiraglia del brand premium: nuova Lancia Gamma che invece sarà costruita a Melfi in Italia.

Un concept anticipa le linee della futura Lancia Delta: ecco la nuova Lancia Evoluzione

Guardando con attenzione questo render, notiamo che sulla parte anteriore della nuova Lancia Evoluzione è presente il distintivo della Lancia Pu+Ra. Questo emblema si trova al centro, affiancato dalla scritta “Lancia” su uno sfondo nero. Il cofano presenta una leggera convessità e due aperture ai lati. Il paraurti anteriore mostra una serie di griglie che potrebbero essere destinate ai sistemi Adas, mentre al centro c’è lo spazio per la targa. La linea è esteticamente piacevole, con maniglie incassate e passaruota ampi che ospitano pneumatici generosi e cerchi in lega di dimensioni notevoli.

C’è anche una presa d’aria sul montante posteriore che ricorda la celebre Lancia Delta S4. Tuttavia, la caratteristica più affascinante di questa nuova Lancia Evoluzione è il design del posteriore, fortemente ispirato alla vecchia Delta. È arricchito da uno spoiler e da fanali rotondi collegati da una sottile barra nera lucida, creando quasi un secondo mini-spoiler appena sotto il lunotto. Vedremo dunque se davvero la futura Lancia Delta assomiglierà a questo render o se il suo design andrà completamente in un’altra direzione. Al momento non si sa molto di questa auto dato che comunque manca tanto al suo debutto. L’unica cosa che sappiamo oltre al fatto che sarà lunga 4,4 metri e che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium e che sarà fedele a se stessa per quanto concerne il suo stile con un design geometrico e muscolare.