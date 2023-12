Stellantis: l’incendio del Chrysler Tech Center sarebbe stato causato da un prototipo elettrico

Il mese scorso si è diffusa la notizia di un incendio al quartier generale nordamericano di Stellantis a Auburn Hills in Michigan. Ora ci sono ulteriori informazioni sull’incidente: sembra che l’incendio abbia avuto luogo presso il Chrysler Tech Center, coinvolgendo un prototipo di veicolo elettrico. I dettagli dell’indagine rimangono oscuri, ma secondo quanto riportato dai vigili del fuoco di Auburn Hills, il prototipo si trovava su un ascensore e ha richiesto l’utilizzo di un carrello elevatore per essere rimosso dall’edificio.

Sarebbe stato un prototipo elettrico segreto a causare l’incendio che ha colpito il Chyrsler Tech Center di Stellantis

Anche se al momento non è stata ancora chiarita del tutto la causa dell’incendio, i lavoratori presenti durante l’incidente hanno segnalato che il veicolo aveva manifestato dei problemi al sistema di raffreddamento dei liquidi.

Per fortuna, non ci sono stati feriti e l’incidente, valutato come non intenzionale dai vigili del fuoco, non ha causato danni all’edificio. Le problematiche legate alle batterie dei veicoli elettrici continuano a destare preoccupazione tra le case automobilistiche e i consumatori, considerando l’energia che queste celle possono generare. Questa stessa potenza, utile per far funzionare i motori, rende gli incendi dei veicoli elettrici estremamente difficili da spegnere.

Stellantis ha avuto esperienza con problemi legati alle batterie in passato. La variante ibrida plug-in della Chrysler Pacifica è stata oggetto di richiami ripetuti a causa di problematiche connesse ai sistemi di batterie ad alta e bassa tensione, entrambi associati al rischio di incendio.

Anche se non è stato specificato quale prototipo Stellantis stesse testando al momento dell’incendio, come altre case automobilistiche, è attivamente coinvolta nello sviluppo di una serie di veicoli elettrici basati su diverse nuove architetture chiamate “STLA”. Chrysler sta attualmente lavorando a un crossover elettrico, come anticipato dal concept Airflow, mentre Ram sta concentrando gli sforzi su un pick-up completamente elettrico. In aggiunta, Dodge sta puntando a una muscle car elettrica, come evidenziato dal concept Charger Daytona SRT Banshee. Vedremo dunque se nei prossimi giorni sarà fatta ulteriore chiarezza su questo episodio.