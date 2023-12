Sainz non crede che le strategie siano state il “tallone d’Achille” della Ferrari nel 2023

Carlos Sainz difende le strategie adottate dalla Ferrari durante la stagione. A suo parere, queste non sono state il suo “punto debole”, come invece accaduto in passato. Secondo quanto espresso dal pilota spagnolo, il ritmo di gara e il consumo delle gomme sono stati gli elementi critici della SF-23, non tanto le decisioni prese dal muro box.

Carlos Sainz pensa che non siano stati gli errori di strategia a pregiudicare il 2023 della Ferrari ma altri problemi

Negli scorsi anni la scuderia di Maranello ha fatto registrare errori strategici che hanno portato alla perdita di punti nel campionato costruttori. Anche nelle competizioni piloti, in alcune occasioni, quando si sono avvicinati alla conquista del Campionato del Mondo, ad esempio con Fernando Alonso che lottava contro la Red Bull di Sebastian Vettel, hanno subito contraccolpi a causa di decisioni discutibili. Anche Sainz è stato influenzato da queste scelte sbagliate, che occasionalmente gli sono state comunicate attraverso la radio.

Tuttavia, sembra che lo spagnolo sia stato contento degli ordini ricevuti durante il 2023. A suo parere, non sono stati il principale problema della Scuderia, né hanno determinato il mancato raggiungimento della Mercedes, mancando il secondo posto per soli tre punti di differenza. “Io sinceramente non credo che la strategia abbia fatto perdere così tanti punti quest’anno. Sì, in alcune gare non è stata perfetta, ma non è stata il nostro punto debole,” ha precisato il pilota spagnolo, come riportato da Motorsport-Total.

Inoltre, considerando la lunghezza della stagione, sembra che in generale la percentuale di errori non sia così evidente dall’interno del team. Almeno, questa è l’opinione di Sainz che ha difeso strenuamente la sua squadra. “Durante le 22 gare, anche Mercedes e Red Bull hanno fatto errori strategici. Sebbene possiamo averne fatti di più, potremmo ancora migliorare. Ma questo non è il nostro principale problema,” ha ribadito.

Allora, qual è il reale problema dell’SF-23? Il pilota spagnolo ha ben chiare le aree dove dovrebbero intervenire dei cambiamenti, principalmente orientati verso una maggiore coerenza durante le gare. Essere quasi sempre in posizione difensiva ha generato maggiore pressione e forse qualche errore, ma è da notare che la Ferrari è stata l’unica squadra ad aver sconfitto la Red Bull, anche se solo per una gara, con la vittoria di Sainz a Singapore.

“Se la tua vettura non è veloce il giorno della gara e consuma le gomme più rapidamente rispetto ai tuoi avversari, diventa più difficile elaborare una strategia efficace,” ha spiegato. “Con un maggiore logorio delle gomme, si corre sempre il rischio di subire un undercut e praticamente diventa difficile provare a effettuare un overcut. Ciò limita notevolmente le opzioni strategiche a disposizione,” ha aggiunto.