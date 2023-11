Ferrari SF-23: livrea speciale per il Gran Premio di Las Vegas 2023

Dopo il GP di San Paolo, l’attesa per il ritorno del Gran Premio di Las Vegas nel mondo della Formula 1 è palpabile, e la Scuderia Ferrari, con i suoi piloti, si sta preparando a celebrare questo evento in grande stile. Dopo un’assenza di 41 anni, la F1 ritorna nella vibrante città di Las Vegas, rievocando ricordi del circuito originale presso il Caesars Palace.

La Formula 1 negli Stati Uniti ha assistito a una crescita impressionante grazie al lavoro di Liberty Media e alla popolarità della serie Netflix “Drive to Survive”, raggiungendo un nuovo picco di interesse.

Ferrari SF-23: la monoposto di Leclerc e Sainz avrà una speciale livrea per il GP di Las Vegas 2023

Nell’epoca d’oro degli anni ‘70 e ‘80, la massima competizione automobilistica ha goduto di un successo straordinario negli USA, con piloti del calibro di Mario Andretti e Mark Donohue che hanno alimentato l’interesse americano per lo sport. Durante questo periodo, la Scuderia Ferrari ha lasciato un’impronta indelebile, con piloti leggendari come Niki Lauda e Gilles Villeneuve che hanno trionfato sulle piste nordamericane.

Quest’anno, la Ferrari SF-23 sfoggerà una livrea speciale a Las Vegas, abbandonando temporaneamente il suo tradizionale rosso per un design bianco e rosso, in omaggio ai colori storici del team. Questa scelta stilistica è stata possibile grazie al supporto dei partner della Scuderia, inclusa Puma, che ha contribuito a creare anche tute e divise speciali per l’evento.

Parallelamente, la Scuderia Ferrari e Puma hanno collaborato con l’artista californiano Joshua Vides per la “Back to Vegas Collection”, una serie di capi e accessori in edizione limitata che celebrano il ritorno del GP di Las Vegas. Tale collezione unisce l’iconico rosso Ferrari al bianco, ricordando le storiche livree e offrendo ai fan una gamma unica di prodotti per mostrare il loro sostegno durante il GP.

Inoltre, Ray Ban – partner di lunga data della Scuderia – partecipa ai festeggiamenti con il lancio di una versione speciale dei suoi occhiali Aviator, dedicati al GP di Las Vegas 2023. Questo modello esclusivo presenta una montatura in metallo e delle aste in fibra di carbonio, arricchito dal cavallino rampante.

Infine, in occasione del Gran Premio, Ferrari aprirà una boutique temporanea presso l’Hotel Bellagio, dove i tifosi potranno acquistare le collezioni moda create da Rocco Iannone, direttore creativo lifestyle di Ferrari.

Il Gran Premio di Las Vegas 2023 promette di essere un evento memorabile, non solo per le emozionanti gare in pista ma anche per le numerose iniziative che celebrano l’eredità e l’innovazione di un marchio leggendario come Ferrari, simbolo di eccellenza nel motorsport.