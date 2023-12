Fiat 600 a 14.000 giri grazie al motore di BMW

Sul web sta facendo discutere la Fiat 600 dotata di un motore proveniente da una BMW S1000RR, una sofisticata superbike della BMW, che appartiene a Jovan Perunovic come si evince da un video pubblicato nei giorni scorsi su YouTube. Questa Fiat ha un motore posteriore a quattro cilindri in linea da 999 cc che produce circa 215 cavalli. Questo pazzo cambio di motore permette al veicolo di arrivare a 14.000 giri al minuto, molto più dei motori di serie con i giri più alti, come il V12 da 11.100 giri al minuto dell’Aston Martin Valkyrie. Questo motore manda potenza all’asse posteriore, attraverso il cambio a sei marce della S1000RR.

14.000 giri al minuto per una Fiat 600 che è stata modificata e dotata di un motore BMW

È chiaro che i motori di questo tipo sono fatti per regimi alti, dando priorità alla potenza sulla coppia. Questo perché le due ruote non richiedono molta coppia per la loro natura leggera, e questa Fiat 600 segue questa logica. Hillclimb Monsters dice che il veicolo pesa circa 580 kg, quasi la metà del peso a vuoto della Mazda Miata MX-5. La Fiat 600 con il motore sostituito, sorella maggiore della Fiat 500, è stata portata per una prova alla Skradin Hillclimb in Croazia, lo stesso posto in cui una Smart ForFour spinta da un motore Mercedes M111 ha sprigionato i suoi 500 cavalli. Dalle immagini interne ed esterne, l’auto sembra essere scattante e rapida. E inoltre il motore emetteva un rumore assordante mentre l’auto correva lungo i rettilinei lunghi e le curve.

L’uso di un motore BMW per questa Fiat 600 è una scelta originale, molto diversa dalle comuni conversioni con GSX-R o Hayabusa. Quest’ultima è una delle più amate da chi si dedica a questo tipo di realizzazione, perché era la moto di serie più rapida del mondo. Anche il proprietario di un Volkswagen Rabbit Pickup ha ceduto alla tentazione di montare questo quattro cilindri nel suo camion da lavoro.

Secondo il proprietario, Jovan Perunovic, i progetti per una nuova Fiat 600 con motore BMW per il 2024 sono in corso. Avremo sicuramente ulteriori notizie di questo missile tascabile e, speriamo, in altre gare di cronoscalata come a Pikes Peak.