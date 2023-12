Verso il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024: ecco il programma

È iniziata la marcia di avvicinamento al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024. Da alcuni giorni sono aperte le iscrizioni all’evento. Prende così le mosse il cammino verso la prova di regolarità riservata alla auto sportive della casa di Maranello. L’appuntamento andrà in scena dall’11 al 15 giugno. Da Brescia a Roma e ritorno, le supercar del “cavallino rampante” affiancheranno la carovana di prestigiose auto storiche impegnate nella rievocazione della mitica “Freccia Rossa”.

Le adesioni all’evento, per gli owner delle sportive emiliane, saranno possibili fino alle ore 16:00 del 12 febbraio. Entro venerdì 1 marzo verrà ufficializzata la lista delle vetture ammesse alla gara. Come nel 2023, i primi 40 equipaggi iscritti con la formula GOLD avranno la possibilità di partecipare ad una giornata di training, in programma lunedì 10 giugno, per apprendere le tecniche delle gare di regolarità italiane o perfezionare la loro preparazione.

Il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024 si prepara a toccare emotive degli appassionati, per farle vibrare sotto le note del “cavallino rampante”. L’evento non è solo una celebrazione storica, ma un rito sensoriale, un’ode alla bellezza dell’Italia e delle sue auto da sogno, in una danza appassionante sulle strade del Belpaese. In questo palcoscenico si scriveranno momenti magici, destinati a fissarsi per sempre nella mente e nel cuore dei protagonisti e di quanti avranno la fortuna di assistere al passaggio del colorato e rombante corteo.

Si comincia, ancora una volta, a tessere una tela che unisce la tradizione della Mille Miglia e lo spirito coriaceo delle “rosse” di Maranello, in una sinfonia di motori ruggenti e linee scolpite. I partecipanti non saranno dei semplici guidatori, ma anche i custodi di una leggenda, proiettata nella modernità, coi modelli dell’era più recente del “cavallino rampante”. Si profila un viaggio destinato ad elargire brividi sensoriali unici e indimenticabili, in un palcoscenico speciale, con supercar da sogno.

Il Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2024, come un affresco dinamico, rievocherà la storia di una casa automobilistica leggendaria in ogni accelerazione, in ogni curva, in ogni colpo d’acceleratore, anche se nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, perché qui non abbiamo a che fare con una corsa, ma con una passeggiata turistica nel segno della regolarità. Probabile la presenza, fra i modelli iscritti, di diversi gioielli in serie limitata dell’era contemporanea.

Programma Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024

DOMENICA 9 GIUGNO

10:00-19:00

Verifiche sportive e tecniche, consegna dei numeri di gara e road book

-Paddock Brixia Forum, Brescia (pacchetto Base, Silver e Gold)

18:30-19:30

Gara di regolarità 7° Trofeo Roberto Gaburri – Partenza da Piazza Vittoria

LUNEDİ 10 GIUGNO

10:00-19:00

Verifiche sportive e tecniche, consegna dei numeri di gara e road book

-Paddock Brixia Forum, Brescia (pacchetto Base e Silver)

Pacchetto Gold:

10:00

Ritrovo dei partecipanti – Brixia Expo, Brescia

10:30-11:30

Passaggio vetture e punzonatura al Villaggio 1000 Miglia

13:00

Light lunch

15:00-17:30

Training Ferrari Tribute 1000 Miglia 2024

18:30

Partenza Warm Up Ferrari Tribute 2024 – Prova di navigazione, prove cronometrate

e prova di media con classifica dedicata

19:15

Arrivo Warm Up Ferrari Tribute 2024 sul Lago d’Iseo

20:30

Cena

MARTEDÌ 11 GIUGNO

7:30-8:30

Verifiche sportive e tecniche, consegna dei numeri di gara e road book

-Paddock Brixia Forum, Brescia (pacchetto Base e Silver)

9:00

Ritrovo delle vetture partecipanti

10:00

Briefing del Direttore di Gara

dalle 11:00

Pranzo

dalle 12:00

Allineamento delle vetture

12:30

Inizio 1ª tappa: Lago d’Iseo – Torino, partenza della prima vettura

dalle 19:00

Arrivo della prima vettura a Torino e trasferimento in hotel

MERCOLEDI 12 GIUGNO

dalle 5:00

Colazione in Hotel

6:15

dalle 13:00

Pranzo

Inizio 2ª tappa: Torino Lucca, partenza della prima Ferrari

19:30

Arrivo della prima vettura a Lucca

dalle 20:30

dalle 5:00

Cena e pernottamento in Hotel

GIOVEDİ 13 GIUGNO

Colazione in Hotel

6:15

Inizio 3ª tappa: Lucca Roma, partenza della prima vettura

dalle 13:00

Pranzo

Arrivo della prima vettura a Roma

19:00

19:30

dalle 21:00

Sfilata delle vetture in centro città. Cena e pernottamento in Hotel in centro città

VENERDİ 14 GIUGNO

dalle 4:00

Colazione in Hotel

5:15

Inizio 4ª tappa: Roma Bologna, partenza della prima Ferrari

dalle 13:00

Pranzo

20:00

dalle 21:00

Arrivo della prima vettura a Bologna. Cena e pernottamento in Hotel

SABATO 15 GIUGNO

dalle 4:30

Colazione in Hotel

5:30

12:00

12:30

Inizio 5ª tappa: Bologna Brescia, partenza della prima vettura

Arrivo della prima vettura a Brescia, a seguire sfilata delle vetture in Viale Venezia Trasferimento delle vetture con scorta tecnica per il passaggio sulla pedana e per la Cerimonia di premiazione

dalle 13:00

dalle 15:30

Pranzo-Brescia

Cerimonia di Premiazione – Brescia

Fonte | Ferrari Tribute 1000 Miglia