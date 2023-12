Ferrari: James Calado annuncia il suo rinnovo con Maranello

James Calado, il pilota britannico che ha portato la Ferrari 499P n°51 alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans 2023, ha rinnovato il suo contratto con Ferrari, segnando l’inizio del suo 10° anno come pilota ufficiale.

La carriera di Calado con Maranello è stata costellata di successi: tre titoli iridati Piloti e Costruttori nel Campionato Mondiale Endurance (FIA WEC) in classe LMGTE Pro nel 2017, 2021 e 2022, oltre a due vittorie a Le Mans, sempre in LMGTE Pro, nel 2019 e nel 2021.

Ferrari: James Calado rinnova la sua collaborazione con lo storico brand modenese

Iniziando nel 2014, James Calado ha accumulato 68 partenze nel World Endurance Championship, salendo sul podio 42 volte e conquistando 13 vittorie. Il suo primo podio fu nella 6 Ore di Spa-Francorchamps del 2014 mentre la prima vittoria iridata arrivò alla 6 Ore del Nürburgring nel 2016, entrambe con la 488 GTE del team AF Corse.

Il 2023 ha visto Calado, insieme ad Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, ottenere un risultato storico a Le Mans con la 499P e salire sul podio alla 6 Ore di Spa-Francorchamps, chiudendo quarto nella classifica iridata Piloti.

“Sono orgoglioso di proseguire questo percorso con Ferrari, con cui ho vissuto momenti emozionanti. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo con l’hypercar”, ha affermato James Calado. Ha poi ricordato momenti chiave della sua carriera a Maranello, come la firma del contratto da pilota ufficiale nel 2014, la sua prima vittoria a Nürburgring nel 2016 e la recente vittoria a Le Mans.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha espresso soddisfazione per la riconferma di Calado: “Siamo felici di poter contare su un pilota veloce e affidabile come James. I suoi successi, compresa la vittoria assoluta a Le Mans e i tre titoli iridati in LMGTE Pro, sono la base su cui costruire il nostro futuro ottimistico”.

Il rinnovo di James Calado con Ferrari segna non solo un traguardo personale significativo per il pilota, ma riafferma anche il forte legame e il continuo impegno del brand modenese nel motorsport, sottolineando l’importanza di piloti di calibro internazionale nel mantenere il costruttore al vertice delle competizioni globali.