Stellantis: Urso torna a parlare del piano per produrre 1 milione di auto all’anno in Italia

Nel corso di una intervista rilasciata al Sussidiario.net il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è tornato a parlare del piano per portare la produzione di auto in Italia ad oltre un milione grazie ad un accordo con il gruppo Stellantis. Urso da Rimini ha dichiarato che a fine mese riprenderà il dialogo con i rappresentanti della società per trovare delle soluzioni per far aumentare e non di poco la produzione di auto nel nostro paese che invece nell’ultimo decennio è andata sempre più a diminuire.

Urso torna a parlare del piano per produrre 1 milione di auto in Italia con Stellantis

Il ministro ha confermato che la sua idea è quella di coinvolgere non solo Stellantis ma anche i sindacati e Anfia per poter trovare un accordo che permetta di raggiungere questo ambizioso obiettivo. Ovviamente al centro di tutto c’è la rivoluzione elettrica che nei prossimi anni colpirà l’industria automotive e per la quale dunque bisognerà predisporre un piano al fine di poter aumentare la produzione nel nostro paese.

Urso ha confermato che entro metà settembre si spera di raggiungere un accordo con Stellantis per un piano di lavoro che consenta di aumentare i livelli di produzione in breve tempo. Ovviamente 1 milione di auto prodotte in Italia significa garantire ricadute significative su tutto l’indotto sia a livello occupazionale che economico.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares si era detto assolutamente propenso a trovare questa intesa con il governo italiano al quale verranno fatte delle richieste ben precise per favorire lo sviluppo del mercato in Italia e rendere anche più conveniente produrre auto nel nostro paese.

Ovviamente un piano del genere per forza di cose dovrebbe garantire un aumento considerevole del numero di modelli che verrebbero prodotti nel nostro paese e non si esclude qualche spostamento di auto di Stellantis per le quali era prevista la produzione all’estero. Ovviamente al momento è ancora presto per dire cosa accadrà ma fra qualche settimane avremo di certo le idee più chiare.