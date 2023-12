Opel Astra Electric: anche in Italia si sono aperti gli ordini

La data di oggi segna un nuovo traguardo per Opel nel suo percorso verso la completa transizione a un marchio esclusivamente elettrico. Il debutto della prima Opel Astra completamente elettrica rappresenta un importante passo avanti nella storia di successo della gamma Opel. La nuova Opel Astra Electric GS è ora disponibile per essere prenotata, offrendo zero emissioni locali e un’esperienza di guida eccezionale, anche durante lunghi viaggi, con un prezzo di partenza di 39.900 € in Italia. Secondo i test WLTP, è possibile percorrere fino a 418 chilometri senza dover fare soste per la ricarica quando si guida in modo rilassato, grazie al peso di soli 1.679 chilogrammi della nuova Opel Astra Electric. Questa leggerezza si traduce in un notevole vantaggio percepibile ad ogni accelerazione e in ogni curva.

Finalmente ordinabile anche in Italia la nuova Opel Astra Electric: i prezzi partono da 39.900 euro

Opel Astra Electric mette in evidenza il divertimento elettrizzante di guida grazie a un design altrettanto stimolante, definito e audace, arricchito da cerchi in lega da 18 pollici speciali e un’attenzione al dettaglio premium. Quest’auto vanta una serie di assistenti elettronici di serie, che vanno dal sistema di avviso di collisione con frenata automatica d’emergenza al cruise control adattivo con funzione stop and go e alla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi. In aggiunta, la nuova Opel Astra Electric offre il sistema Intelli-Drive 2.0, che include il Lane Change Assist e l’Intelligent Speed Adaptation, disponibili come optional per la prima volta. Il massimo livello di comfort è garantito grazie ai sedili ergonomici certificati AGR. Il cockpit digitale Pure Panel, con due display da 10 pollici, insieme al sistema multimediale di intrattenimento, assicura le migliori performance in termini di connettività e divertimento a bordo.

I clienti della Opel Astra avranno da subito la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di trazione, offrendo un’ampia gamma di scelte sotto il simbolo del “Blitz”. Oltre alle edizioni dotate di motori termici altamente efficienti, saranno già disponibili le versioni ibride plug-in e il nuovo modello top di gamma, l’Opel Astra Gse.

Opel Astra Electric offre un’esperienza di guida senza emissioni locali. Il suo motore elettrico eroga 115 kW/156 CV e una coppia massima di 270 Newton metri, entrambi disponibili istantaneamente all’accelerazione per partenze vivaci. Il peso ridotto dell’Opel Astra Electric, di soli 1,679 kg, contribuisce alla sua agilità: è più leggera di circa 100 kg rispetto alle sue controparti, diventando un punto di riferimento nella sua classe tra le vetture a batteria elettrica. A differenza di molte altre auto elettriche limitate a 150 km/h o 160 km/h, la Nuova Opel Astra Electric raggiunge una velocità massima di 170 km/h. I conducenti possono selezionare tra tre modalità di guida – Eco, Normale e Sport – in base alle loro preferenze.

Posizionata sotto il pianale, la batteria dell’Opel Astra Electric è una soluzione che non compromette lo spazio nell’abitacolo per passeggeri e bagagli. Anche con i sedili posteriori in posizione, questa vettura offre un bagagliaio di 352 litri – una capacità che si espande fino a 1.268 litri quando i sedili sono abbattuti. Un ulteriore vantaggio è dato dalla posizione della batteria, che abbassa il baricentro dell’auto, assicurando una stabilità stradale solida e consentendo al guidatore di adottare una postura sportiva. Inoltre, la rigidità torsionale dell’Opel Astra Electric è stata incrementata del 31% rispetto ai già eccezionali standard presenti in altri modelli Opel.

Il sistema opzionale Intelli-Drive 2.0 unisce vari sistemi di assistenza elettronica, introducendo per la prima volta il cambio corsia semiautomatico e l’adattamento intelligente della velocità. Quando la corsia di destinazione è libera, l’assistente guida l’Opel Astra Electric verso quella specifica corsia con piccole correzioni della traiettoria. L’adattamento intelligente della velocità garantisce che, se confermato dal conducente, il veicolo riduca la velocità fino al nuovo limite o la incrementi fino a raggiungerlo. Utilizzando sia sensori che informazioni over-the-air, l’Intelli-Drive 2.0 va oltre, integrando anche i fari Intelli-Lux LED Pixel Light con i loro 168 elementi LED per elevare ulteriormente il livello di sicurezza.

Il cockpit digitale Pure Panel trasporta il conducente verso la modernità. Grazie alla piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, i sistemi di infotainment dell’Opel Astra Electric offrono funzioni grafiche e multimediali potenziate. L’interfaccia uomo-macchina intuitiva, con due ampi schermi da 10 pollici, mostra in modo chiaro le funzioni principali come lo stato di carica della batteria e l’autonomia, mentre le impostazioni del climatizzatore possono essere regolate con facilità tramite un semplice tocco. Il grande Head-Up Display E-HUD e il sistema di riconoscimento vocale naturale consentono al conducente di mantenere lo sguardo fisso sulla strada e sul traffico.