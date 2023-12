Fiat: nel 2023 ha vinto oltre 30 importanti premi

Nel 2023, Fiat ha celebrato il terzo anno consecutivo al vertice del mercato brasiliano, un traguardo che testimonia l’efficacia della strategia aziendale e la qualità dei suoi prodotti. Questo successo non è passato inosservato, come dimostrano i più di 30 riconoscimenti ricevuti in importanti premiazioni nel settore automobilistico e non solo, in Brasile e Argentina.

Alexandre Aquino, vicepresidente di Fiat Sudamerica, ha sottolineato l’importanza di questo successo, attribuendolo all’innovazione continua e all’impatto sul mercato. Questi risultati sono il frutto di un lavoro di riposizionamento del marchio, che include il rinnovamento del portafoglio di prodotti con le nuove generazioni di Strada e Ducato, il rinnovato Toro, il lancio dello Scudo e l’ingresso nel segmento SUV con Pulse e Fastback. Importante è anche il ritorno di Abarth in Brasile.

Fiat: il 2023 è stato un anno ricco di successi per lo storico brand in Brasile

Il Fiat Strada, il veicolo più venduto in Brasile, ha continuato a dimostrare il suo valore, vincendo numerosi premi in diverse categorie. Ha ottenuto il primo posto nella categoria Picape Compacta nel Melhor Revenda Quatro Rodas/KBB ed è stata eletta migliore opzione di acquisto da Qual Comprar 2023 – Autoesporte e ha ricevuto il titolo di Maior Valor de Revenda – Autos 2023 nella categoria Picape Pequena da Autoinforme.

Anche il Toro ha brillato, vincendo premi significativi come il Menor Custo de Uso 2023 e il Melhor Compra Quatro Rodas 2023 nella categoria Picapes Leves e Intermediárias. Altri modelli come il Fiat Fastback, la 500 Elettrica, la Cronos, il Pulse e la Argo hanno ricevuto vari riconoscimenti, confermando la versatilità e qualità del produttore torinese. Il Fiat Fiorino si è distinto nel segmento dei veicoli commerciali, accumulando premi che ne sottolineano successo e affidabilità.

Nonostante la recente introduzione nel mercato brasiliano, Abarth ha già ottenuto importanti riconoscimenti. L’Abarth Fastback si è distinto nella categoria Sport del premio Trend Car ed è stato eletto Melhor SUV Nacional da Car Awards Brazil e Melhor Utilitário Esportivo da Top Car TV.

Anche l’Abarth Pulse ha guadagnato attenzione, vincendo nella categoria “Esportivos até 350 cv” nel Melhor Compra Quatro Rodas 2023 e venendo eletto Compra do Ano 2024 da Motorshow nel segmento Aventureiro / Crossover.