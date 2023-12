Abarth 595: Liberty Walk la rinnova con un kit widebody esclusivo

Liberty Walk, tuner giapponese famoso per i suoi kit widebody spettacolari, ha rivelato una trasformazione sorprendente per un veicolo inaspettato: l’Abarth 595. Il preparatore si è concentrato questa volta su un’icona del settore delle piccole sportive.

Il kit trasforma radicalmente l’aspetto della 595. A partire dal frontale, il nuovo paraurti si presenta più largo del modello standard, incorporando uno splitter, delle alette sugli angoli e delle prese d’aria maggiorate. Questi elementi enfatizzano i passaruota più muscolosi, conferendo al veicolo un’estetica ispirata al motorsport.

Abarth 595: Liberty Walk presenta un kit widebody davvero interessante

Il cofano motore progettato da Liberty Walk offre un’interpretazione sottile ma distinta, coprendo parzialmente la parte superiore dei fari, un dettaglio che ricorda la 500 Elettrica. Le modifiche più appariscenti sono senza dubbio i parafanghi allargati, che donano alla hot hatch una presenza più imponente. Le minigonne laterali allargate completano l’aspetto più robusto.

Il retro è caratterizzato da un alettone bicolore posizionato sulla punta del tetto. Nonostante non sia specificato se l’alettone sia funzionale, il suo aspetto non lascia dubbi sulla sua natura sportiva. Per quanto riguarda il diffusore posteriore, il design si integra perfettamente con l’aspetto più aggressivo dell’Abarth 595 by Liberty Walk.

Il kit widebody completo include sei componenti e costa 15.070 dollari (13.692,15 euro) in polimero rinforzato con fibra o 17.050 dollari (15.491,12 euro) in plastica rinforzata con fibra di carbonio. È possibile acquistare tre componenti separatamente, con prezzi variabili a seconda del materiale scelto.

Ricordiamo che l’Abarth 595 monta il motore turbo a quattro cilindri T-Jet da 1.4 litri, capace di erogare 165 CV di potenza. Raggiunge i 100 km/h in 7,3 secondi con il cambio manuale a cinque marce o 7,4 secondi con quello automatico a cinque rapporti. Non mancano cerchi in lega Montecarlo da 17”, impianto di scarico in accio con doppio terminale e sistema di infotainment Uconnect con radio DAB e display touch da 7 pollici. In Italia parte da 25.500 euro.