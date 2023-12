DS Automobiles presenta una collezione di prodotti raffinati per le feste natalizie

DS Automobiles offre una gamma esclusiva di articoli sofisticati e di classe, pensati per migliorare la vita quotidiana degli appassionati del Brand. In cerca dell’esclusività, gli appassionati del Brand potranno scegliere tra gli accessori di pelletteria firmati dal marchio transalpino ed in particolare tra borse e valigie: borsa 48H, porta-documenti, pochette. Questi pezzi unici fatti in Francia e in pelle vera rappresentano l’eleganza e la cura dei dettagli presente in ogni creazione della casa francese di Stellantis.

I fan di DS Automobiles potranno acquistare degli articoli di pelletteria prodotti in Francia e disegnati dal DS Design Studio Paris

Per gli amanti delle auto, la boutique Lifestyle offre una vasta selezione di modelli in scala che riproducono fedelmente la gamma storica e attuale. Questa collezione si arricchisce delle speedforms contraddistinte dai concept DS AERO SPORT LOUNGE (62 euro) e DS E-TENSE PERFORMANCE (78 euro). Una DS 19 del 1959 è disponibile anche nella misura grande 1/12 (180 euro).

Tra le opere d’arte offerte da DS Automobiles, le culinary bag e le picnic bag sono disponibili su richiesta per gli appassionati della cucina. Progettate presso il DS DESIGN STUDIO PARIS e realizzate da La Malle Bernard, questi articoli rappresentano l’essenza del viaggio alla francese secondo DS Automobiles. Concepite in base alle specifiche del rinomato chef Julien Dumas, ambasciatore gastronomico del marchio francese, queste borse incarnano l’apice della maestria artigianale in un’edizione estremamente limitata di dieci pezzi. Le due borse da cucina e da picnic sono disponibili al costo di 4.000 e 5.000 euro e possono essere prenotate presso La Malle Bernard, uno dei più antichi produttori di bauli ancora in attività in Francia e insignito del titolo di “Entreprise du Patrimoine Vivant” in Francia.

La Boutique Lifestyle di DS Automobiles non è soltanto una raccolta di prodotti, ma piuttosto un invito a abbracciare l’eccellenza ogni giorno. Con un’ampia gamma che comprende abbigliamento, accessori e oggetti per la vita quotidiana, ogni articolo riflette appieno gli ideali e i principi di DS Automobiles. Il sito boutiquelifestyle.ds automobiles.com è disponibile in tre lingue (francese, inglese e tedesco) e offre la spedizione gratuita in tutto il mondo per ordini superiori a 100 euro. In occasione delle festività natalizie, DS Automobiles propone uno sconto del 10% sul primo acquisto usando il codice “BENVENUTO”. È un’opportunità perfetta per immergersi nell’universo DS e trovare il regalo ideale per il Natale.