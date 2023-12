Il Club Alfa Romeo Spagna conquista Toledo con le sue vetture storiche e attuali

La città di Toledo e la vicina cittadina di Cobisa sono state teatro di un evento molto speciale, organizzato dal Club Alfa Romeo Spagna. Alcuni tra gli “Alfisti” più esperti hanno potuto visitare il centro storico della città imperiale e condividere la loro passione con turisti e curiosi. In questa giornata è stato possibile vedere i modelli “biscione” dagli anni ’60 alla gamma attuale, con protagoniste la Stelvio e la Giulia.

Questo incontro è stata un’occasione unica per ammirare alcune delle Alfa Romeo classiche meglio conservate e circolanti nel nostro Paese. Il Club Alfa Romeo Spagna ha tenuto il 2 dicembre il suo Meeting di Capodanno, visitando la provincia di Toledo, riunendo una trentina di modelli del marchio prodotti dal 1960 ad oggi.

La Plaza de la Concordia di Cobisa è stato il primo punto d’incontro della giornata. I componenti della carovana “alfista” sono stati ricevuti dal sindaco del paese, Félix Ortega. Dopo la colazione, i fan di Alfa Romeo sono arrivati ​​a Olías del Rey per conoscere in prima persona la produzione dei tradizionali dolci natalizi, come il marzapane.

Lo storico Alcázar di Toledo è stato l’epicentro dei festeggiamenti. Oltre a visitare il Museo dell’Esercito, gli appassionati delle auto della casa automobilistica del Biscione hanno potuto mostrare al grande pubblico le proprie vetture nel parcheggio del palazzo rinascimentale.