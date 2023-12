Stellantis: leasing sociale da 59 euro al mese in Francia per l’acquisto di 8 sue auto di Fiat, Opel, Peugeot e Citroen

Leader indiscusso nel mercato dei veicoli elettriciin Francia, Stellantis è fortemente impegnata ad offrire interessanti modelli a canoni convenienti, con il supporto di Stellantis Financial Service. Oggi il gruppo automobilistico raggiunge un traguardo importante offrendo otto modelli elettrici, dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot, tutti i prodotti in Europa, ammissibili al leasing sociale istituito dal governo, per consentire alle famiglie più modeste di guidare elettricamente.

Stellantis: offerta di otto modelli con leasing compresi tra 54 euro e 149 euro al mese in Francia

“Rendere l’elettricità accessibile a quante più persone possibile è la nostra principale ambizione. Siamo orgogliosi e felici di sostenere lo Stato francese nel suo approccio di leasing sociale con una gamma estremamente ampia di veicoli elettrici offerti a canoni imbattibili” confida Christophe Musy, Direttore di Stellantis France “Offriremo 9 modelli nel 2024, 8 dei quali disponibili all’apertura del dispositivo. Siamo convinti che la nostra offerta, che copre le city car ma anche i veicoli familiari, avrà molto successo”.

Citroën, famoso marchio, ha appena presentato la sua nuova ë-C3, che avrà un prezzo 54 euro al mese nel sistema del leasing sociale. Il marchio ha scelto anche di proporre una famiglia ë-C4 a 129 euro al mese. Fiat, che da sempre difende l’accessibilità al cliente, sarà presente con la Fiat 500 elettrica a 89 euro al mese. Opel, il marchio tedesco di Stellantis, farà parte del sistema con una Corsa Electric a 94 euro al mese ma anche con Mokka Electric a 119 euro al mese, assemblato in Francia nello stabilimento di Poissy. Peugeot, marchio generalista di fascia alta, offrirà la sua nuova E-208 a 99 euro e sa E-2008 a 149 euro al mese. E infine, l’Avenger 100% elettrica, l’ultima nata in casa Jeep, eletta auto dell’anno 2023, sarà disponibile a partire da 149 euro al mese.

A questa ampia scelta di Stellantis, diversificata e complementare, si aggiungerà, alla fine del 2024, Fiat un piccolo veicolo elettrico conveniente con il punteggio ambientale dovrebbero avere diritto al bonus ecologico e al leasing sociale. E attraverso l’etichetta multimarca Spoticar, potrà beneficiare del sistema anche un’offerta complementare di auto usate recenti (di età inferiore a 42 mesi).

Inoltre verranno offerte anche le colonnine di ricarica domestica, sinonimo di impianto elettrico sicuro, ricarica rapida e costi energetici controllati. Il risultato è un cliente fiducioso che è ben supportato nella transizione energetica. Questo approccio si adatta perfettamente al piano Dare Forward 2030 di Stellantis: consente di distribuire una mobilità pulita e conveniente a quante più persone possibile, soddisfacendo al tempo stesso le aspettative dei clienti attraverso un’offerta diversificata. Questa offerta di leasing sociale sarà supportata dalla banca Stellantis Financial Services.